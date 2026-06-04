Um homem de 63 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (4) após passar mal enquanto dirigia e bater a caminhonete contra uma árvore, em Rio Claro, na região de Piracicaba.

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O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 8 com a Rua 13. Quando a Polícia Militar chegou ao local, equipes do Samu já prestavam atendimento à vítima, identificada como Agenor Davi de Goes. No entanto, o médico da unidade constatou o óbito ainda no local.