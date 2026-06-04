04 de junho de 2026
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MAL SÚBITO

Motorista passa mal ao volante, bate em árvore e morre

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Agenor Davi de Góes, de 63 anos, morreu após bater em uma árvore.
Agenor Davi de Góes, de 63 anos, morreu após bater em uma árvore.

  Um homem de 63 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (4) após passar mal enquanto dirigia e bater a caminhonete contra uma árvore, em Rio Claro, na região de Piracicaba.

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O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 8 com a Rua 13. Quando a Polícia Militar chegou ao local, equipes do Samu já prestavam atendimento à vítima, identificada como Agenor Davi de Goes. No entanto, o médico da unidade constatou o óbito ainda no local.

Segundo o boletim de ocorrência, Agenor sofria de hipertensão, e a principal suspeita é que tenha sofrido um mal súbito enquanto conduzia a Saveiro, possivelmente em busca de atendimento médico.Ele perdeu o controle da direção e bateu na guia e em uma árvore.

A perícia realizou os trabalhos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame.

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