04 de junho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre preso em pneu após colisão com caminhão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Nova Odessa
Com a força do impacto, a motocicleta ficou presa no pneu do caminhão.
Com a força do impacto, a motocicleta ficou presa no pneu do caminhão.

  Um motociclista de 26 anos morreu atropelado em um acidente com um caminhão, nesta terça-feira (2), em Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba.

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Quando a GCM chegou, o cenário era gravíssimo no cruzamento da avenida Armando Julio Mauerberg, com a rodovia Anhanguera (SP 330).

 A carreta estava parada no meio da pista e a moto enfiada debaixo do pneu dianteiro, retorcida, amassada, moída. O piloto estava largado no asfalto.

  Socorro rápido

A equipe da ambulância municipal tentou, colocou o rapaz na ambulância e saiu em direção ao Hospital de Nova Odessa, mas a vitima de 26 anos morreu antes de dar entrada.

A perícia esteve no local e coisa foi registrado na delegacia de Nova Odessa como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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