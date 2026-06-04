Um motociclista de 26 anos morreu atropelado em um acidente com um caminhão, nesta terça-feira (2), em Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba.
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Quando a GCM chegou, o cenário era gravíssimo no cruzamento da avenida Armando Julio Mauerberg, com a rodovia Anhanguera (SP 330).
A carreta estava parada no meio da pista e a moto enfiada debaixo do pneu dianteiro, retorcida, amassada, moída. O piloto estava largado no asfalto.
Socorro rápido
A equipe da ambulância municipal tentou, colocou o rapaz na ambulância e saiu em direção ao Hospital de Nova Odessa, mas a vitima de 26 anos morreu antes de dar entrada.
A perícia esteve no local e coisa foi registrado na delegacia de Nova Odessa como homicídio culposo na direção de veículo automotor.