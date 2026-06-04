Um motociclista de 26 anos morreu atropelado em um acidente com um caminhão, nesta terça-feira (2), em Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba.

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Quando a GCM chegou, o cenário era gravíssimo no cruzamento da avenida Armando Julio Mauerberg, com a rodovia Anhanguera (SP 330).