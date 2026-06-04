04 de junho de 2026
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NA CADEIA

Motorista que despencou em 'cacimba' e matou passageiro é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O passageiro foi encontrado morto no carro submerso.
O passageiro foi encontrado morto no carro submerso.

  Foi preso o motorista de 44 anos que largou um jovem de 23 anos morrendo afogado dentro do carro, que caiu em uma cacimba no último domingo (31), na zona rural de Limeira, na região de Piracicaba.

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Os Bombeiros mergulharam e encontraram o rapaz morto, no banco do carona, preso pelo cinto, debaixo d’água. O corpo só foi tirado às 15h30, uma hora e meia depois de cair.

Sobre a prisão

Às 17h o motorista já estava autuado em flagrante, mas o boletim da PM não deixou claro em qual artigo ele foi enquadrado.

Local perigoso

A cacimba fica numa estrada de terra em Limeira, mas ainda não foi liberado o laudo. Não se sabe se a estrada estava esburacada, se tinha placa, e se o carro estava em alta velocidade.

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