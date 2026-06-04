Foi preso o motorista de 44 anos que largou um jovem de 23 anos morrendo afogado dentro do carro, que caiu em uma cacimba no último domingo (31), na zona rural de Limeira, na região de Piracicaba.

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Os Bombeiros mergulharam e encontraram o rapaz morto, no banco do carona, preso pelo cinto, debaixo d’água. O corpo só foi tirado às 15h30, uma hora e meia depois de cair.