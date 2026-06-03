O que era susto virou luto no Vale do Sol. Morreu na Santa Casa, Daniela Regina Siqueira Dias, de apenas 40 anos, esmagada por um caminhão desgovernado na noite desta terça-feira (2), na Avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto, no Vale do Sol em Piracicaba.
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Ela calçava o caminhão com o marido quando o veículo desceu sozinho. Não deu chance. A vítima ficou prensada entre o caminhão e um GM Corsa estacionado, gritando de dor.
Não resistiu
O SAMU chegou rápido e tirou ela do meio da lataria com a perna destruída. Levada às pressas para a Santa Casa, entrou em estado gravissimo. Os médicos lutaram, mas ela não resistiu e morreu horas depois.
A polícia já abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.