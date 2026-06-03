Segundo informações apuradas, as vítimas caminhavam pela região quando foram surpreendidas pelo criminoso, que simulou estar armado e fez graves ameaças. Assustadas, elas entregaram seus pertences.

Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem acusado de roubar duas pessoas na noite da última sexta-feira (29), no bairro Chácaras Nazareth, em Piracicaba.

O ladrão fugiu levando o celular de uma das vítimas. Mas o que ele não imaginava é que o aparelho roubado acabaria levando os policiais diretamente até seu esconderijo.

Após o acionamento via COPOM, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas utilizando o sistema de rastreamento do celular. O sinal apontou para uma residência onde o suspeito estaria escondido.

Ao perceber a chegada das viaturas, o homem tentou se livrar das provas e arremessou o celular na rua. A manobra, porém, não funcionou. Durante a abordagem, os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo, utilizado para intimidar as vítimas durante o assalto.