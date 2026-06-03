03 de junho de 2026
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ARMA DE FOGO

Jovem é preso com revólver no Bosques, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O jovem foi preso e a arma de fogo apreendida.
O jovem foi preso e a arma de fogo apreendida.

 Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito na tarde de 2 de junho de 2026, por volta das 17h20, na Rua das Amendoeiras, no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.

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A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática, após informações indicarem que o suspeito mantinha uma arma de fogo de forma irregular em sua residência. No local, o indivíduo foi abordado em frente ao imóvel e confirmou estar em posse de um revólver, alegando que o armamento seria para proteção pessoal.

Com autorização, os policiais realizaram buscas no interior da residência e localizaram o revólver da marca Rossi, com numeração suprimida, guardado em uma cômoda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade de polícia judiciária tomou ciência da ocorrência, ratificou a prisão e determinou a elaboração do boletim, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.

Foi apreendido um revólver calibre .38 da marca Rossi, com numeração suprimida.

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