Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito na tarde de 2 de junho de 2026, por volta das 17h20, na Rua das Amendoeiras, no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.

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A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática, após informações indicarem que o suspeito mantinha uma arma de fogo de forma irregular em sua residência. No local, o indivíduo foi abordado em frente ao imóvel e confirmou estar em posse de um revólver, alegando que o armamento seria para proteção pessoal.