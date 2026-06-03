O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elevar o tom contra a família Bolsonaro ao atribuir ao senador Flávio Bolsonaro e ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro a recente ameaça do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Durante evento em Catalão (GO), nesta terça-feira (2), o petista classificou os dois como traidores da pátria e afirmou que a atuação deles em território americano prejudicou negociações que estavam em andamento entre os dois países.

Segundo Lula, o anúncio da possível taxação ocorreu em meio a conversas diplomáticas que, até então, avançavam de forma positiva. O presidente argumentou que havia apresentado ao governo americano dados mostrando que os Estados Unidos não registram déficit comercial na relação com o Brasil, o que, na sua avaliação, enfraqueceria qualquer justificativa para novas tarifas.

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