A dificuldade de contratação enfrentada por empresas brasileiras voltou ao centro das discussões após o empresário Luciano Hang afirmar que a Havan possui vagas com remuneração entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e que beneficiários do Bolsa Família poderiam trocar o auxílio por uma oportunidade de trabalho formal.
A declaração foi feita durante a inauguração de uma unidade da rede em Taquara, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o fundador da varejista relacionou a escassez de mão de obra ao avanço de programas assistenciais e defendeu que mais pessoas retornem ao mercado de trabalho. O empresário também destacou que a empresa tem ampliado a contratação de profissionais acima dos 60 anos, incluindo aposentados que desejam continuar exercendo atividades profissionais.
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Segundo pesquisas recentes, a dificuldade para preencher vagas não é uma realidade exclusiva da Havan. Levantamento do ManpowerGroup mostra que 80% dos empregadores brasileiros relatam problemas para encontrar trabalhadores com as competências exigidas para as funções disponíveis, cenário que se mantém em níveis elevados nos últimos anos.
Além da falta de candidatos qualificados, empresas apontam desafios relacionados à retenção de talentos, mudanças nas expectativas dos trabalhadores e à necessidade constante de capacitação profissional.
Debate envolve Bolsa Família, qualificação e envelhecimento
As declarações de Hang também reacenderam a discussão sobre os impactos dos programas de transferência de renda no mercado de trabalho. Embora o empresário tenha associado a escassez de mão de obra ao Bolsa Família, não foram apresentados dados que comprovem uma relação direta entre o recebimento do benefício e a recusa de vagas de emprego.
Especialistas costumam destacar que a decisão de aceitar uma oportunidade formal envolve diferentes fatores, como salário, deslocamento, jornada de trabalho, estabilidade, custos com transporte e responsabilidades familiares. Esses elementos influenciam tanto o ingresso quanto a permanência dos trabalhadores no mercado.
Outro ponto levantado pelo empresário foi a valorização de profissionais mais velhos. A Havan tem adotado uma política de contratação voltada para idosos e aposentados, grupo que, segundo Hang, reúne experiência e disposição para continuar ativo profissionalmente. A iniciativa acompanha uma tendência observada em diferentes setores da economia, impulsionada pelo envelhecimento da população e pela necessidade de ampliar a participação de diferentes perfis no mercado.
Nesse contexto, especialistas apontam que o enfrentamento da escassez de mão de obra passa por um conjunto de fatores que inclui qualificação profissional, melhores condições de trabalho, aumento da produtividade e estratégias de recrutamento capazes de atender às transformações do mercado brasileiro.