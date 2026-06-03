A dificuldade de contratação enfrentada por empresas brasileiras voltou ao centro das discussões após o empresário Luciano Hang afirmar que a Havan possui vagas com remuneração entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e que beneficiários do Bolsa Família poderiam trocar o auxílio por uma oportunidade de trabalho formal.

A declaração foi feita durante a inauguração de uma unidade da rede em Taquara, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o fundador da varejista relacionou a escassez de mão de obra ao avanço de programas assistenciais e defendeu que mais pessoas retornem ao mercado de trabalho. O empresário também destacou que a empresa tem ampliado a contratação de profissionais acima dos 60 anos, incluindo aposentados que desejam continuar exercendo atividades profissionais.

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