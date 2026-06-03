A vontade de ajudar mais pessoas a adotarem uma vida ativa e, ao mesmo tempo, contribuir com causas sociais motivou o educador físico e colunista do Jornal de Piracicaba, Rogério Cardoso, a criar o Fitlabore Run. Disponível gratuitamente na Play Store, o aplicativo reúne treinos guiados para iniciantes na corrida e incentiva doações voluntárias para instituições de caridade.

Em conversa com o JP, Rogério contou que a ferramenta surgiu a partir de um método que já utilizava com alunos que treinavam à distância. Durante anos, ele comercializou um programa de áudios para corredores iniciantes, atendendo pessoas de diferentes estados brasileiros e até de países como Estados Unidos, Suíça e França. Com o tempo, porém, percebeu que poderia ampliar o alcance do projeto e transformá-lo em uma iniciativa gratuita e com impacto social.