Não escapou nem o símbolo das matas. Na manhã de domingo (31), um tucano apareceu morto, estirado no chão, em via pública de Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.
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A PM fazia ronda quando topou com a cena: a ave já sem vida, atingida por disparo. Um vizinho não segurou a língua e entregou: tem morador na área que vive dando tiro em passarinho com espingarda de pressão.
Os policiais foram direto na casa do suspeito. Acuado, o homem confessou: deu tiro de calibre 5.5 pra espantar o tucano. Disse que o bicho tava atacando ninho de outras aves e “sem querer” acabou acertando.
Atirador na delegacia
O indivíduo foi levado ao hospital para exame cautelar, depois seguiu para o Plantão Policial de São Pedro. A ocorrência virou crime ambiental e crime contra a fauna. Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi solto.
A Polícia Militar Ambiental esteve no local e aplicou as multas.