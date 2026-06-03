03 de junho de 2026
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TIRO FATAL

Homem mata tucano com espingarda na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Não escapou nem o símbolo das matas. Na manhã de domingo (31), um tucano apareceu morto, estirado no chão, em via pública de Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

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A PM fazia ronda quando topou com a cena: a ave já sem vida, atingida por disparo. Um vizinho não segurou a língua e entregou: tem morador na área que vive dando tiro em passarinho com espingarda de pressão.

Os policiais foram direto na casa do suspeito. Acuado, o homem confessou: deu tiro de calibre 5.5 pra espantar o tucano. Disse que o bicho tava atacando ninho de outras aves e “sem querer” acabou acertando.

Atirador na delegacia

O indivíduo foi levado ao hospital para exame cautelar, depois seguiu para o Plantão Policial de São Pedro. A ocorrência virou crime ambiental e crime contra a fauna. Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi solto.

A Polícia Militar Ambiental esteve no local e aplicou as multas.

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