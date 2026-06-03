Não escapou nem o símbolo das matas. Na manhã de domingo (31), um tucano apareceu morto, estirado no chão, em via pública de Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

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A PM fazia ronda quando topou com a cena: a ave já sem vida, atingida por disparo. Um vizinho não segurou a língua e entregou: tem morador na área que vive dando tiro em passarinho com espingarda de pressão.