02 de junho de 2026
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ABRIU FOGO

Raiva do namorado: mulher 'mete bala' para o alto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A mulher foi presa e a arma de fogo apreendida.
A mulher foi presa e a arma de fogo apreendida.

  Uma mulher de 25 anos perdeu a cabeça com o namorado e resolveu descarregar um revólver Taurus calibre .38 para o alto neste domingo (31), em Piracicaba.

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A Força Tática da PM chegou rápido e pegou ela ainda com a arma quente na mão. Testemunhas contaram que o barulho dos tiros assustou as pessoas na rua.

Levada ao Plantão Policial, a mulher ficou calada. O delegado instaurou o flagrante e a justiça converteu a prisão em preventiva.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o revólver foi apreendido.

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