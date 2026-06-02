Uma mulher de 25 anos perdeu a cabeça com o namorado e resolveu descarregar um revólver Taurus calibre .38 para o alto neste domingo (31), em Piracicaba.

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A Força Tática da PM chegou rápido e pegou ela ainda com a arma quente na mão. Testemunhas contaram que o barulho dos tiros assustou as pessoas na rua.