O WhatsApp começou a testar uma nova ferramenta de segurança que promete ajudar usuários a reconhecer possíveis golpes antes mesmo de interagir com mensagens suspeitas. Batizado de Scam Alert, o recurso está disponível inicialmente na versão beta para Android e utiliza análise local para detectar comportamentos comuns em tentativas de fraude.
A novidade surge em um momento de crescimento dos golpes aplicados por aplicativos de mensagens e tem como diferencial o foco na privacidade. Segundo a proposta da plataforma, a verificação acontece diretamente no aparelho do usuário, sem que o conteúdo das conversas seja enviado ou acessado pelos servidores do mensageiro.
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Inteligência local para proteger conversas
Quando ativado, o Scam Alert monitora mensagens recebidas de números que não fazem parte da agenda do usuário. Caso identifique padrões associados a golpes, o sistema exibe um aviso dentro da própria conversa alertando sobre o possível risco.
A partir desse alerta, o usuário pode optar por bloquear e denunciar o contato imediatamente ou continuar a conversa caso considere a interação confiável. O objetivo é oferecer uma camada extra de proteção sem interromper a experiência de uso do aplicativo.
Controle nas mãos do usuário
Diferentemente de outras ferramentas automáticas, o novo sistema será opcional e permanecerá desativado por padrão. Isso significa que cada pessoa poderá decidir se deseja utilizar a funcionalidade, realizando a ativação diretamente nas configurações do WhatsApp.
Outro destaque é a criação de relatórios de transparência armazenados localmente no celular. Esses registros permitem consultar quando os alertas foram acionados e quais eventos motivaram a sinalização, sem que as informações sejam compartilhadas externamente. Ainda sem previsão de lançamento para todos os usuários, o recurso integra uma série de novidades em desenvolvimento para reforçar a segurança e a praticidade dentro do aplicativo.