O WhatsApp começou a testar uma nova ferramenta de segurança que promete ajudar usuários a reconhecer possíveis golpes antes mesmo de interagir com mensagens suspeitas. Batizado de Scam Alert, o recurso está disponível inicialmente na versão beta para Android e utiliza análise local para detectar comportamentos comuns em tentativas de fraude.

A novidade surge em um momento de crescimento dos golpes aplicados por aplicativos de mensagens e tem como diferencial o foco na privacidade. Segundo a proposta da plataforma, a verificação acontece diretamente no aparelho do usuário, sem que o conteúdo das conversas seja enviado ou acessado pelos servidores do mensageiro.

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Inteligência local para proteger conversas