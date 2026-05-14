A contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do interior paulista já começou. A Comissão Organizadora da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba divulgou a programação oficial de shows da edição 2026, que será realizada entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200). Entre os destaques estão nomes consagrados da música nacional, como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Pedro Sampaio e Frei Gilson.

Conhecida como uma das festas mais tradicionais do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Piracicaba deve reunir milhares de pessoas da cidade e região em uma programação que mistura música, entretenimento e esporte.

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Entrada solidária e grandes atrações