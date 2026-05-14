A contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do interior paulista já começou. A Comissão Organizadora da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba divulgou a programação oficial de shows da edição 2026, que será realizada entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200). Entre os destaques estão nomes consagrados da música nacional, como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Pedro Sampaio e Frei Gilson.
Conhecida como uma das festas mais tradicionais do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Piracicaba deve reunir milhares de pessoas da cidade e região em uma programação que mistura música, entretenimento e esporte.
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Entrada solidária e grandes atrações
A abertura do evento, no dia 11 de agosto, será marcada pelo show de Frei Gilson, fenômeno nas redes sociais e um dos religiosos mais populares do país. Neste dia, a entrada para o setor pista será gratuita mediante a doação de itens solidários, como fralda geriátrica, feijão, óleo e lenço umedecido.
A programação segue no dia 14 com Natanzinho Lima e Vini Drumond. Já no dia 15, quem sobe ao palco é Gusttavo Lima, um dos artistas mais aguardados pelo público, ao lado da cantora Elis Justi.
Na semana seguinte, o público poderá curtir Pedro Sampaio e a dupla Ícaro & Gilmar, no dia 21. O encerramento da festa, no dia 22, promete lotar a arena com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.
Rodeio, estrutura e tradição em Piracicaba
Além dos shows, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba também aposta forte nas competições esportivas, com montarias em touros e cavalos, prova dos três tambores e Team Penning. As disputas serão válidas pela Copa Rozeta.
O espaço contará com estrutura completa em uma área de 70 mil metros quadrados, incluindo praça de alimentação, arquibancadas, estacionamento, Arena Vip, Front Stage, Camarote Corporativo e palcos alternativos.
A organização informou ainda que a segurança será reforçada com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas, segurança privada e câmeras de monitoramento espalhadas pelo recinto.
Shows confirmados
- 11/08 – Frei Gilson (entrada franca pista)
- 14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond
- 15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi
- 21/08 – Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar
- 22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca