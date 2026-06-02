A penalidade é de aproximadamente R$ 63 e pode ser quitada imediatamente por diferentes formas de pagamento, incluindo dinheiro, cartão de crédito e QR Code. Para garantir o cumprimento da medida, mais de 50 fiscais foram destacados para monitorar as ruas e orientar moradores e visitantes.

Quem for flagrado jogando lixo no chão em Shibuya, um dos distritos mais movimentados de Tóquio, já pode sair do local com uma multa aplicada na hora. A nova regra entrou em vigor nesta segunda-feira (1º) e faz parte de uma ofensiva para manter a limpeza urbana em uma das regiões turísticas mais conhecidas do Japão.

A iniciativa foi adotada em resposta ao aumento dos casos de lixo deixado em vias públicas, especialmente em áreas de grande circulação de turistas. Autoridades locais identificaram que parte do problema está relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, prática que tem contribuído para o acúmulo de resíduos em espaços públicos.

Com a fiscalização reforçada, a expectativa é reduzir o descarte irregular e preservar a imagem de organização que caracteriza a cidade. Os agentes atuam em pontos estratégicos do distrito, observando o comportamento de pedestres e aplicando as penalidades previstas quando necessário.

Shibuya reforça tradição japonesa de limpeza

A nova multa complementa outras ações já implementadas pelo distrito para manter as ruas limpas. Entre elas está a exigência de que estabelecimentos comerciais disponibilizem lixeiras para clientes e frequentadores, ampliando as opções para o descarte correto de resíduos.