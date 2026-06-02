A exposição "Memórias ecológicas de um piracicabano", do fotógrafo e jornalista Marcos Vanceto, estreou na segunda-feira (1º) no Museu Luiz de Queiroz, da ESALQ-USP, trazendo ao público registros que evidenciam os impactos da ação humana sobre o meio ambiente, especialmente no rio Piracicaba. A mostra reúne 57 fotografias em preto e branco e coloridas produzidas ao longo de décadas. As imagens retratam desde áreas preservadas da Estação Ecológica Juréia-Itatins até cenários de degradação ambiental observados no rio Piracicaba e no antigo Lixão do Pau Queimado.

Segundo Vanceto, a abertura foi marcada pela presença de amigos, familiares e parceiros, além de visitantes que se emocionaram e se surpreenderam com os registros expostos. “Foi um momento agradável. Amigos, familiares e parceiros reunidos num ambiente extremamente cultural, num ambiente universitário com a tradição e a qualidade da nossa ESALQ-USP”, afirmou.

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