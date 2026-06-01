A chegada de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, volta a gerar dúvidas entre trabalhadores sobre a possibilidade de folga. Embora a data faça parte do calendário brasileiro há décadas, ela não é considerada um feriado nacional. Ainda assim, milhões de pessoas poderão aproveitar o dia de descanso, dependendo das regras adotadas em seus municípios.
Isso acontece porque estados e cidades têm autonomia para definir se a celebração será tratada como feriado local ou apenas como ponto facultativo. A decisão impacta diretamente o funcionamento de empresas, repartições públicas e serviços em todo o país.
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Folga depende das regras de cada cidade
Em Piracicaba, Corpus Christi é feriado municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.470/67. Dessa forma, a próxima quinta-feira (4), integra oficialmente o calendário de feriados da cidade.
Para trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a folga é garantida nos municípios onde a data é reconhecida como feriado. Caso haja necessidade de trabalho nesse dia, a remuneração e as condições devem seguir o que determina a legislação e os acordos coletivos da categoria.
A situação é diferente nas localidades que adotam apenas o ponto facultativo. Nesses casos, órgãos públicos e empresas têm autonomia para definir se haverá expediente normal, escalas especiais ou liberação dos funcionários.
Entre as capitais que consideram Corpus Christi feriado estão São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Goiânia. Já cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis tratam a data como ponto facultativo.
Celebração religiosa pode render fim de semana prolongado
Corpus Christi é uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. A celebração é dedicada à Eucaristia e relembra a tradição cristã da Última Ceia, quando Jesus compartilhou pão e vinho com seus discípulos.
A festividade surgiu na Europa durante o século XIII e se consolidou ao longo dos séculos como uma das principais manifestações da fé católica. No Brasil, além das celebrações religiosas e dos tradicionais tapetes confeccionados nas ruas, a data também chama atenção pela possibilidade de prolongar o descanso.
Como sempre ocorre em uma quinta-feira, muitas instituições e empresas optam por conceder ponto facultativo na sexta-feira seguinte, criando a oportunidade de um feriadão. Para quem já pensa nas próximas pausas do calendário, 2026 ainda reserva cinco feriados nacionais no segundo semestre, a maioria próxima aos finais de semana, favorecendo períodos mais longos de descanso e lazer.