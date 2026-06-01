A chegada de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, volta a gerar dúvidas entre trabalhadores sobre a possibilidade de folga. Embora a data faça parte do calendário brasileiro há décadas, ela não é considerada um feriado nacional. Ainda assim, milhões de pessoas poderão aproveitar o dia de descanso, dependendo das regras adotadas em seus municípios.

Isso acontece porque estados e cidades têm autonomia para definir se a celebração será tratada como feriado local ou apenas como ponto facultativo. A decisão impacta diretamente o funcionamento de empresas, repartições públicas e serviços em todo o país.

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Folga depende das regras de cada cidade