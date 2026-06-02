Instalada em um dos espaços de maior circulação da administração municipal, a exposição busca aproximar a população de parte do patrimônio cultural da cidade. Ao reunir esculturas figurativas e abstratas, a mostra oferece ao visitante a oportunidade de conhecer diferentes linguagens artísticas e observar como materiais distintos podem ser transformados em expressões de memória, identidade e criatividade.

Até o dia 5 de julho, o Térreo 1 da Prefeitura recebe a exposição Entre Matérias e Memórias, que apresenta cerca de 15 esculturas em metal e madeira pertencentes ao acervo artístico municipal. Com visitação gratuita, a mostra leva ao público obras preservadas pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, responsável pela guarda e conservação dos trabalhos.

A exposição foi concebida para ampliar o acesso ao acervo municipal, levando obras que fazem parte da história cultural de Piracicaba para além dos espaços tradicionalmente dedicados às artes visuais. A seleção evidencia a diversidade técnica e estética presente na coleção pública, valorizando artistas que contribuíram para a formação do cenário artístico local e regional.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a iniciativa reforça a importância de inserir a arte em ambientes de convivência e circulação pública. Para ele, a presença das esculturas no Centro Cívico permite que diferentes públicos tenham contato com o patrimônio artístico do município, ampliando o alcance das ações culturais e fortalecendo a valorização da produção preservada pela cidade.

A proposta também integra um movimento de ocupação cultural dos espaços públicos. O secretário de Administração e Governo, Álvaro Saviani, destaca que levar exposições para a Prefeitura é uma forma de tornar o ambiente mais acolhedor e aproximar os cidadãos das manifestações artísticas. A intenção é que novas mostras sejam realizadas regularmente, transformando o local em uma vitrine permanente para diferentes expressões culturais.