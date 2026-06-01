A manhã desta segunda-feira (01), começou com cenário encoberto em Piracicaba. Logo nas primeiras horas do dia, moradores encontraram ruas, avenidas e áreas mais abertas tomadas pela neblina. Por volta das 06:20h da manhã, era difícil até enxergar e dirigir.

O clima chamou atenção de quem saiu cedo de casa e também reduziu parcialmente a visibilidade em alguns pontos da cidade. A formação da neblina acontece quando há alta umidade no ar combinada com temperaturas mais baixas durante a madrugada e início da manhã.

Segundo dados da Climatempo, a umidade relativa do ar chegou a 100% em Piracicaba durante a manhã.