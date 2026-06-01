A manhã desta segunda-feira (01), começou com cenário encoberto em Piracicaba. Logo nas primeiras horas do dia, moradores encontraram ruas, avenidas e áreas mais abertas tomadas pela neblina. Por volta das 06:20h da manhã, era difícil até enxergar e dirigir.
O clima chamou atenção de quem saiu cedo de casa e também reduziu parcialmente a visibilidade em alguns pontos da cidade. A formação da neblina acontece quando há alta umidade no ar combinada com temperaturas mais baixas durante a madrugada e início da manhã.
Segundo dados da Climatempo, a umidade relativa do ar chegou a 100% em Piracicaba durante a manhã.
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Mudanças climáticas influenciam o tempo
A instabilidade climática registrada nas últimas semanas em diferentes regiões do país alteram padrões de temperatura em todo o Brasil. Variando entre períodos úmidos, chuvas e tempo seco.
Especialistas explicam que o fenômeno pode provocar mudanças bruscas no clima, favorecendo períodos de maior umidade, calor fora de época e formação de neblina em algumas regiões.
Sol aparece em períodos do dia
Apesar das manhãs encobertas, registradas desde segunda-feira (25), o sol tem aparecido em períodos específicos da tarde, trazendo sensação térmica mais agradável para os moradores.
As temperaturas para a primeira semana de Junho seguem mais amenas, variando entre 12º nas primeiras horas do dia e máximas próximas de 25º ao longo da tarde.
Frio nas manhãs e tempo instável
Com a chegada do outono, as manhãs mais frias passaram a ser frequentes em Piracicaba. A combinação entre noites geladas e umidade elevada favorece a formação do nevoeiro, principalmente em áreas próximas a rios, vegetação e regiões mais baixas.
A previsão é de que o clima continue com essas variações nos próximos dias, com temperaturas mais geladas nas primeiras horas da manhã e mais amenas ao longo do dia.