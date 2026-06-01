Com o tema “Do quintal à floresta”, o festival busca ampliar o debate sobre a importância das áreas verdes para a biodiversidade, o bem-estar coletivo e a construção de cidades mais sustentáveis. Em Piracicaba, a agenda reúne palestras, bate-papos, exibições de filmes, caminhadas, passeios educativos, apresentações culturais e oficinas voltadas à educação ambiental.

A conexão entre natureza, cidade e comunidade será o foco da programação do Festival Florestar 2026 no Sesc Piracicaba. Entre esta terça-feira (2) e domingo (7), a unidade recebe uma série de atividades gratuitas que integram a segunda edição do evento realizado pelo Sesc São Paulo, com mais de 100 ações espalhadas por 29 unidades do estado.

A programação começa na terça-feira (2) com o bate-papo "Jovens pelo Clima: Educomunicação e ativismo ambiental", das 17h30 às 19h15, no Teatro do Sesc. A atividade reúne o fotógrafo e jornalista Rafael Vilela e uma liderança indígena da Terra Indígena Jaraguá (SP) para discutir ativismo climático, comunicação e questões ambientais. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos, e destinada a jovens de 16 a 29 anos. Logo após, às 19h15, será exibido o documentário "A Ilusão da Abundância", que acompanha a trajetória de mulheres latino-americanas que enfrentam grandes corporações em defesa da natureza. A sessão é gratuita, tem classificação indicativa de 12 anos e exige retirada de ingressos com 1 hora de antecedência.

Na quarta-feira (3), das 19h às 21h, o Teatro recebe a palestra "Nhemboaty: Floresta Viva no Meio da Cidade", com Rafael Vilela e a liderança indígena Guarani Mbya Neusa de Quadro. A atividade é gratuita, livre para todos os públicos e não requer retirada de ingressos.

A quinta-feira (4) começa cedo, às 6h30, com o passeio "Re-Conhecendo Piracicaba – Aves daqui", que leva os participantes ao Horto Florestal de Tupi para observação de aves da região. O transporte será fornecido pelo Sesc (com encontro no estacionamento), a participação é gratuita e a classificação é livre. No período da tarde, das 14h às 18h, acontece a caminhada fotográfica "Lugar onde peixe e gente para", percorrendo a Rua do Porto e seu entorno para refletir sobre memória, urbanização e meio ambiente. A atividade é destinada a maiores de 16 anos e requer inscrição prévia.