A investigação foi aberta em julho de 2025, a pedido do presidente Donald Trump. O relatório final aponta supostas irregularidades em áreas como serviços de pagamento digital, incluindo o PIX, além de questões relacionadas à propriedade intelectual e ao combate ao desmatamento ilegal.

O governo dos Estados Unidos abriu consultas públicas antes de decidir se aplicará uma tarifa de 25% sobre importações brasileiras. A medida ocorre após uma investigação conduzida pelo Escritório de Comércio dos EUA (USTR), que acusa o Brasil de manter práticas consideradas desleais no comércio internacional.

De acordo com o cronograma divulgado pelas autoridades americanas, uma audiência pública está marcada para o dia 6 de julho de 2026. O prazo final para a definição sobre a aplicação das tarifas foi estabelecido para 15 de julho.

A nova taxa, porém, ainda não está em vigor. Pela legislação americana, a investigação formal precisa ser concluída antes que as medidas entrem em vigor. Somente após a conclusão do processo o governo dos Estados Unidos poderá decidir pela aplicação das tarifas sobre produtos brasileiros.

Caso a medida seja aprovada, produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos poderão ser afetados pela cobrança adicional de 25% nas tarifas de importação.