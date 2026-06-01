A primeira base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Piracicaba começou a funcionar nesta segunda-feira, 01/06, na Vila Sônia. A iniciativa integra o programa Saúde nos Bairros e tem como principal objetivo reduzir o tempo de resposta nos atendimentos de urgência e emergência.

A nova base conta com duas equipes e foi implantada estrategicamente para agilizar o deslocamento das ambulâncias até as ocorrências registradas na região. A descentralização do serviço permite maior proximidade com os bairros atendidos, ampliando a eficiência operacional do Samu.

“Levar uma base do Samu para mais perto da população significa ganhar tempo no atendimento e salvar vidas. Essa descentralização faz parte do programa Saúde nos Bairros, que tem justamente o objetivo de aproximar os serviços públicos das pessoas e garantir mais agilidade, eficiência e cuidado para quem mais precisa”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.