A primeira base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Piracicaba começou a funcionar nesta segunda-feira, 01/06, na Vila Sônia. A iniciativa integra o programa Saúde nos Bairros e tem como principal objetivo reduzir o tempo de resposta nos atendimentos de urgência e emergência.
A nova base conta com duas equipes e foi implantada estrategicamente para agilizar o deslocamento das ambulâncias até as ocorrências registradas na região. A descentralização do serviço permite maior proximidade com os bairros atendidos, ampliando a eficiência operacional do Samu.
“Levar uma base do Samu para mais perto da população significa ganhar tempo no atendimento e salvar vidas. Essa descentralização faz parte do programa Saúde nos Bairros, que tem justamente o objetivo de aproximar os serviços públicos das pessoas e garantir mais agilidade, eficiência e cuidado para quem mais precisa”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.
De acordo com a coordenadora do Samu, Marta Reis, a principal vantagem da nova estrutura é a rapidez no atendimento. “Tempo é vida. Quanto mais rápido conseguimos chegar até o paciente, maiores são as chances de um atendimento eficiente e de melhores desfechos, principalmente nas situações graves”, destacou.
O programa Saúde nos Bairros, maior reestruturação da rede municipal de saúde já realizada no município, é voltado à ampliação e aproximação dos serviços de saúde da população e tem entre suas metas fortalecer o atendimento regionalizado e o acesso aos serviços públicos de saúde.
O programa prevê mudanças e ampliação das equipes em 8 unidades de saúde: Javari, Balbo, Vila Sônia, Jardim Primavera – com obras em fase de finalização - UPA Vila Sônia, Policlínica Balbo, IAA e Bosques do Lenheiro.
Com a nova unidade, a expectativa é otimizar o atendimento das ocorrências na região de Santa Teresinha, garantindo mais agilidade, segurança e suporte à população nos casos de urgência e emergência.