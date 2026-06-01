Momentos de tensão marcaram a tarde desta segunda-feira (1) na Avenida Raposo Tavares, em Piracicaba. Uma mulher de 48 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou perdendo o controle do veículo, provocando um grave acidente que mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de quem passava pelo local.
Segundo informações apuradas, a motorista conduzia um Ford Fiesta prata quando passou mal ao volante. Sem conseguir controlar a direção, o carro atingiu a lateral de um Volkswagen Gol que estava estacionado na via.
Com a violência da colisão, o Fiesta capotou e ficou completamente tombado, com as rodas para cima. A cena causou preocupação entre testemunhas, que acompanharam os momentos de apreensão até a chegada do socorro.
Equipes do SAMU foram acionadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. A motorista, que permaneceu dentro do veículo após o acidente, foi resgatada e encaminhada ao Hospital Unimed com suspeita de fratura na região do pescoço.
Policiais militares também estiveram na ocorrência para registrar os fatos e auxiliar na segurança da área.
As circunstâncias do mal súbito e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. O caso serve de alerta para os riscos de problemas de saúde inesperados durante a condução de veículos.