31 de maio de 2026
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CASO REVOLTANTE

'Disciplina na paulada', justificou pai que espancou o filho

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
O menino foi atendido no hospital de Capivari.
O menino foi atendido no hospital de Capivari.

 O sábado (30) chegou, mas os vizinhos não esqueceram a sexta-feira (29) com o caso do pai que foi preso após ferir gravemente o próprio filho de 9 anos, com pauladas. E a comunidade não quer que ele saia. A agressão aconteceu em Capivari, na região de Piracicaba.

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O homem de 46 anos foi preso em flagrante depois que o menino deu entrada na Santa Casa com as costas destruídas. O médico suspeitou, o Conselho Tutelar denunciou e a Polícia Civil, através de um trabalho rápido da DDM achou o indivíduo, algemou e colocou na viatura.

Na delegacia, a desculpa doeu mais que o ato: disse que era “disciplina à paulada”. O resultado está no prontuário: lesões graves e trauma que não some.

A delegada Maria Luísa Dalla Bernardina lavrou o flagrante e pediu prisão preventiva, para o agressor ficar longe do menino. Hoje ele vai passar por audiência de custódia.

A brutalidade do caso revoltou vizinhos, familiares e internautas. Todos pedindo cadeia. Na internet, foram muitas manifestações: “Pai não bate, pai protege”, escreveu uma moradora da cidade. “Soltar é cuspir na cara da criança”, postou um comerciante.

O garoto segue acompanhado pelo Conselho Tutelar. A prioridade é casa segura e atendimento.

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