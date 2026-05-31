O sábado (30) chegou, mas os vizinhos não esqueceram a sexta-feira (29) com o caso do pai que foi preso após ferir gravemente o próprio filho de 9 anos, com pauladas. E a comunidade não quer que ele saia. A agressão aconteceu em Capivari, na região de Piracicaba.

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O homem de 46 anos foi preso em flagrante depois que o menino deu entrada na Santa Casa com as costas destruídas. O médico suspeitou, o Conselho Tutelar denunciou e a Polícia Civil, através de um trabalho rápido da DDM achou o indivíduo, algemou e colocou na viatura.