A pesagem oficial do Fight Music Show 8 (FMS 8) terminou em confusão nesta sexta-feira (29). O influenciador piracicabano Rey Physique foi surpreendido por uma tortada no rosto, desferida pelo adversário Rodrigo América, durante a encarada tradicional e saiu na "porrada".
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O clima esquentou imediatamente. Rey Physique revidou com golpes rápidos na cara do oponente e a equipe de segurança precisou intervir para separar os dois lutadores no palco. O momento foi um dos mais comentados do evento realizado em São Paulo.
Após o incidente, Rey Physique usou as redes sociais para dizer que a luta deste sábado corre risco de ser cancelada. Segundo ele, a situação saiu do controle durante a provocação e agora aguarda uma posição oficial da organização.
Card de duplas com confrontos cruzados
A luta faz parte do card de duplas do FMS 8, marcado para este sábado, 30, na Mercado Livre Arena Pacaembu. A dinâmica da disputa prevê confrontos cruzados, com Rey Physique enfrentando Rodrigo América e Pai Solteiro (Rafael) conta Japamorfo.
Apesar da divisão inicial, o formato permite interações entre as duplas, o que aumenta a rivalidade e a imprevisibilidade dos combates.
O caso ganhou repercussão nas redes.