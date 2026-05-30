A pesagem oficial do Fight Music Show 8 (FMS 8) terminou em confusão nesta sexta-feira (29). O influenciador piracicabano Rey Physique foi surpreendido por uma tortada no rosto, desferida pelo adversário Rodrigo América, durante a encarada tradicional e saiu na "porrada".

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O clima esquentou imediatamente. Rey Physique revidou com golpes rápidos na cara do oponente e a equipe de segurança precisou intervir para separar os dois lutadores no palco. O momento foi um dos mais comentados do evento realizado em São Paulo.