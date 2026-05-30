30 de maio de 2026
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Influencer piracicabano leva torta no rosto e explode no FMS8

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais @Rey Physique
Após acertar o influencer piracicabano com a torta, o oponente levou um soco na cara durante a pesagem.
Após acertar o influencer piracicabano com a torta, o oponente levou um soco na cara durante a pesagem.

  A pesagem oficial do Fight Music Show 8 (FMS 8) terminou em confusão nesta sexta-feira (29). O influenciador piracicabano Rey Physique foi surpreendido por uma tortada no rosto, desferida pelo adversário Rodrigo América, durante a encarada tradicional e saiu na "porrada".

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O clima esquentou imediatamente. Rey Physique revidou com golpes rápidos na cara do oponente e a equipe de segurança precisou intervir para separar os dois lutadores no palco. O momento foi um dos mais comentados do evento realizado em São Paulo.

Após o incidente, Rey Physique usou as redes sociais para dizer que a luta deste sábado corre risco de ser cancelada. Segundo ele, a situação saiu do controle durante a provocação e agora aguarda uma posição oficial da organização.

Card de duplas com confrontos cruzados

A luta faz parte do card de duplas do FMS 8, marcado para este sábado, 30, na Mercado Livre Arena Pacaembu. A dinâmica da disputa prevê confrontos cruzados, com Rey Physique enfrentando Rodrigo América e Pai Solteiro (Rafael) conta Japamorfo.

Apesar da divisão inicial, o formato permite interações entre as duplas, o que aumenta a rivalidade e a imprevisibilidade dos combates.

O caso ganhou repercussão nas redes.

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