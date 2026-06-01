Um acidente chocante terminou com a morte de um jovem de 23 anos na tarde de domingo (31), na zona rural de Limeira, região de Piracicaba. O carro em que ele estava caiu em um poço às margens de uma estrada de terra e ficou totalmente submerso.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Motociclista voa e se fere na temida "Curva do Cotovelo", na região de Piracicaba
- Motociclista morre em batida entre carro e Kawasaki
Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 44 anos, perdeu o controle da direção e o veículo despencou na água por volta das 15h. Enquanto o passageiro ficou preso dentro do automóvel, sem conseguir escapar, o condutor deixou o local e não acionou o socorro.
O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que precisaram mergulhar para localizar a vítima. O jovem foi encontrado preso pelo cinto de segurança dentro do carro já submerso. O Samu esteve no local e confirmou a morte.
As investigações apontam que o motorista só procurou ajuda cerca de três horas após o acidente. Ele se apresentou em uma base da Polícia Militar em outra cidade e acabou conduzido ao Plantão Policial.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Familiares da vítima afirmaram aos policiais que ele havia consumido bebida alcoólica antes do acidente.
Após a retirada do corpo, o veículo foi removido da água com auxílio de um guincho dos Bombeiros. A perícia técnica esteve no local para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
O motorista foi preso em flagrante e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravantes. Ele permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.