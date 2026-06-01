Um acidente chocante terminou com a morte de um jovem de 23 anos na tarde de domingo (31), na zona rural de Limeira, região de Piracicaba. O carro em que ele estava caiu em um poço às margens de uma estrada de terra e ficou totalmente submerso.

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Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 44 anos, perdeu o controle da direção e o veículo despencou na água por volta das 15h. Enquanto o passageiro ficou preso dentro do automóvel, sem conseguir escapar, o condutor deixou o local e não acionou o socorro.