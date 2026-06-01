Quando o assunto é dinheiro, a disputa entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar tem um vencedor claro. Os três estão entre os nomes mais influentes do futebol mundial, mas os patrimônios acumulados ao longo da carreira mostram diferenças significativas entre eles. Segundo estimativas divulgadas em 2026, Cristiano Ronaldo lidera o ranking financeiro do trio, seguido por Messi. Neymar aparece na terceira colocação, distante dos valores alcançados pelos dois rivais históricos.

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O português ocupa a primeira posição entre os três jogadores, com patrimônio líquido estimado em US$ 1,4 bilhão. A fortuna foi construída não apenas pelos salários milionários recebidos nos clubes em que atuou, mas também por contratos publicitários, investimentos empresariais e negócios ligados à sua marca.