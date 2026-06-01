Quando o assunto é dinheiro, a disputa entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar tem um vencedor claro. Os três estão entre os nomes mais influentes do futebol mundial, mas os patrimônios acumulados ao longo da carreira mostram diferenças significativas entre eles. Segundo estimativas divulgadas em 2026, Cristiano Ronaldo lidera o ranking financeiro do trio, seguido por Messi. Neymar aparece na terceira colocação, distante dos valores alcançados pelos dois rivais históricos.
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O português ocupa a primeira posição entre os três jogadores, com patrimônio líquido estimado em US$ 1,4 bilhão. A fortuna foi construída não apenas pelos salários milionários recebidos nos clubes em que atuou, mas também por contratos publicitários, investimentos empresariais e negócios ligados à sua marca.
Na sequência aparece Lionel Messi. O argentino alcançou recentemente um marco inédito ao superar a barreira de US$ 1 bilhão em patrimônio líquido. Além dos ganhos obtidos dentro de campo, sua fortuna cresceu com investimentos imobiliários, acordos comerciais e participação em empreendimentos esportivos.
Entre os três craques, Neymar ocupa a última posição do ranking. O atacante brasileiro tem patrimônio estimado em US$ 250 milhões, resultado de salários, patrocínios e parcerias comerciais acumulados ao longo da carreira.
O brasileiro também não figura entre os dez atletas mais bem pagos do mundo em 2026. Nesse ranking, Cristiano Ronaldo aparece na liderança com ganhos anuais estimados em US$ 300 milhões, seguido pelo boxeador Canelo Alvarez e por Messi, que soma cerca de US$ 140 milhões por ano.
Apesar dos números impressionantes, nenhum dos três é considerado o jogador de futebol mais rico do planeta. O posto pertence a Faiq Bolkiah, atleta que atua no futebol tailandês e integra a família real de Brunei. Sua fortuna é estimada em cerca de US$ 20 bilhões, valor muito superior ao patrimônio das maiores estrelas do esporte mundial.