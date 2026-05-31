Em noite de despedida antes da Copa de 2026, o Maracanã viu golaço, sufoco de 15 minutos e massacre no segundo tempo, na noite deste domingo (31), no Rio de Janeiro.
A seleção de Carlo Ancelotti não tomou conhecimento do Panamá: 6 a 2, com direito a boa apresentação de Vini Jr e show dos reservas no segundo tempo, pedindo passagem.
Foi o último teste em solo brasileiro. E que teste. O torcedor saiu do Maraca com a voz rouca e a certeza: se depender de gol, o hexa dos vir, apesar das limitações do adversário, que chegou a dominar as ações durante uma parte do primeiro tempo.
Nem deu tempo da torcida sentar e com 1 minuto, Casemiro roubou no ataque, a bola sobrou e Vini Jr. mandou de fora da área, sem dó: 1 a 0, um foguete no ângulo de Mosquera. Maracanã veio abaixo.
O Brasil seguiu em cima, mas tomou um susto aos 14. Amir Murillo cobrou falta, desviou na barreira e matou Alisson: 1 a 1. O Panamá cresceu, Ismael Díaz obrigou Alisson a voar aos 32. Cheirou problema.
Mas Vini estava inspirado. Aos 39, cortou pela esquerda, bateu cruzado e Casemiro desviou de cabeça: 2 a 1. O VAR conferiu e validou. Antes do intervalo, Raphinha ainda parou em Mosquera duas vezes.
Banco domina a partida
Ancelotti não quis saber: trocou 10 de uma vez no intervalo. Só o zagueiroLéo Pereira ficou, por falta de defensores. E o time reserva entrou mordendo.
Aos 2 da segunda etapa, Igor Thiago deu bote em Mosquera, roubou a bola e serviu Rayan: gol de placa, com goleiro vendido, 3 a 1. Aos 14, tabela pela esquerda, Danilo fez o corta-luz e Paquetá bateu de canhota: 4 a 1.
Veio mais. Igor Thiago sofreu pênalti e ele mesmo cobrou: 5 a 1. O Panamá já estava grogue. Aí Paquetá deu passe de maestro e Danilo Santos dominou, cortou e guardou o sexto. Carlos Harvey ainda descontou com um golaço no fim, mas já era: 6 a 2.
Após o apito final, a massa amarela aoliduou os jogadores no Maracanã, que retribuíram o carinho.
Nesta segunda-feira, a seleção brasileira.viaja para os Estados Unidos.