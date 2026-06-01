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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Consignado, cheque especial ou empréstimo? Veja qual é melhor

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O cheque especial pode parecer uma solução rápida, mas está entre as modalidades de crédito com os juros mais altos do mercado.
O cheque especial pode parecer uma solução rápida, mas está entre as modalidades de crédito com os juros mais altos do mercado.

Contratar crédito pode ser uma solução para reorganizar as finanças ou enfrentar despesas inesperadas, mas escolher a modalidade errada pode aumentar significativamente o valor da dívida. Especialistas alertam que entender as diferenças entre consignado, empréstimo pessoal e cheque especial é fundamental para evitar custos desnecessários e comprometer o orçamento por longos períodos.

A análise deve ir além do valor liberado pelo banco. Antes de assinar qualquer contrato, é importante considerar a taxa de juros, o prazo para pagamento e o impacto das parcelas na renda mensal. Em muitos casos, uma dívida aparentemente pequena pode se tornar um problema financeiro duradouro.

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Nem todo crédito custa o mesmo

Entre as opções mais comuns disponíveis ao consumidor, o cheque especial é uma das que apresenta os juros mais elevados. Por isso, especialistas recomendam seu uso apenas em situações emergenciais e por períodos curtos, quando há previsão de quitação em poucos dias.

O empréstimo pessoal costuma ter taxas mais baixas do que o cheque especial, mas ainda superiores às do consignado. Nessa modalidade, o banco avalia fatores como renda, histórico financeiro e capacidade de pagamento antes de liberar os recursos. Dependendo do perfil do cliente, os custos podem variar bastante.

Garantias reduzem juros e riscos

O crédito consignado é frequentemente apontado como uma das alternativas mais vantajosas para aposentados, pensionistas do INSS e trabalhadores que têm acesso à modalidade. Como as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício, o risco para as instituições financeiras é menor, o que permite a cobrança de juros reduzidos.

Essa mesma lógica explica por que financiamentos costumam apresentar taxas ainda mais baixas. Quanto maior a garantia oferecida ao banco, menor tende a ser o custo da operação. No financiamento imobiliário, por exemplo, o próprio imóvel serve como garantia do contrato.

Apesar das vantagens de algumas modalidades, especialistas destacam que o principal cuidado está em evitar o uso de crédito de longo prazo para custear gastos passageiros. Viagens, festas ou compras de consumo imediato podem gerar parcelas que permanecem no orçamento muito tempo depois que o benefício da compra já passou.

A recomendação é que qualquer contratação seja feita com planejamento e dentro da capacidade financeira da família. Quando utilizado de forma consciente, o crédito pode ajudar a alcançar objetivos e organizar as contas. Sem esse cuidado, porém, a dívida pode se transformar em um compromisso difícil de administrar nos anos seguintes.

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