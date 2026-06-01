A análise deve ir além do valor liberado pelo banco. Antes de assinar qualquer contrato, é importante considerar a taxa de juros, o prazo para pagamento e o impacto das parcelas na renda mensal. Em muitos casos, uma dívida aparentemente pequena pode se tornar um problema financeiro duradouro.

Contratar crédito pode ser uma solução para reorganizar as finanças ou enfrentar despesas inesperadas, mas escolher a modalidade errada pode aumentar significativamente o valor da dívida. Especialistas alertam que entender as diferenças entre consignado, empréstimo pessoal e cheque especial é fundamental para evitar custos desnecessários e comprometer o orçamento por longos períodos.

Entre as opções mais comuns disponíveis ao consumidor, o cheque especial é uma das que apresenta os juros mais elevados. Por isso, especialistas recomendam seu uso apenas em situações emergenciais e por períodos curtos, quando há previsão de quitação em poucos dias.

O empréstimo pessoal costuma ter taxas mais baixas do que o cheque especial, mas ainda superiores às do consignado. Nessa modalidade, o banco avalia fatores como renda, histórico financeiro e capacidade de pagamento antes de liberar os recursos. Dependendo do perfil do cliente, os custos podem variar bastante.

Garantias reduzem juros e riscos

O crédito consignado é frequentemente apontado como uma das alternativas mais vantajosas para aposentados, pensionistas do INSS e trabalhadores que têm acesso à modalidade. Como as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício, o risco para as instituições financeiras é menor, o que permite a cobrança de juros reduzidos.