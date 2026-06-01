Contratar crédito pode ser uma solução para reorganizar as finanças ou enfrentar despesas inesperadas, mas escolher a modalidade errada pode aumentar significativamente o valor da dívida. Especialistas alertam que entender as diferenças entre consignado, empréstimo pessoal e cheque especial é fundamental para evitar custos desnecessários e comprometer o orçamento por longos períodos.
A análise deve ir além do valor liberado pelo banco. Antes de assinar qualquer contrato, é importante considerar a taxa de juros, o prazo para pagamento e o impacto das parcelas na renda mensal. Em muitos casos, uma dívida aparentemente pequena pode se tornar um problema financeiro duradouro.
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Nem todo crédito custa o mesmo
Entre as opções mais comuns disponíveis ao consumidor, o cheque especial é uma das que apresenta os juros mais elevados. Por isso, especialistas recomendam seu uso apenas em situações emergenciais e por períodos curtos, quando há previsão de quitação em poucos dias.
O empréstimo pessoal costuma ter taxas mais baixas do que o cheque especial, mas ainda superiores às do consignado. Nessa modalidade, o banco avalia fatores como renda, histórico financeiro e capacidade de pagamento antes de liberar os recursos. Dependendo do perfil do cliente, os custos podem variar bastante.
Garantias reduzem juros e riscos
O crédito consignado é frequentemente apontado como uma das alternativas mais vantajosas para aposentados, pensionistas do INSS e trabalhadores que têm acesso à modalidade. Como as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício, o risco para as instituições financeiras é menor, o que permite a cobrança de juros reduzidos.
Essa mesma lógica explica por que financiamentos costumam apresentar taxas ainda mais baixas. Quanto maior a garantia oferecida ao banco, menor tende a ser o custo da operação. No financiamento imobiliário, por exemplo, o próprio imóvel serve como garantia do contrato.
Apesar das vantagens de algumas modalidades, especialistas destacam que o principal cuidado está em evitar o uso de crédito de longo prazo para custear gastos passageiros. Viagens, festas ou compras de consumo imediato podem gerar parcelas que permanecem no orçamento muito tempo depois que o benefício da compra já passou.
A recomendação é que qualquer contratação seja feita com planejamento e dentro da capacidade financeira da família. Quando utilizado de forma consciente, o crédito pode ajudar a alcançar objetivos e organizar as contas. Sem esse cuidado, porém, a dívida pode se transformar em um compromisso difícil de administrar nos anos seguintes.