Quem está em busca de uma oportunidade profissional encontra um cenário favorável na região de Piracicaba. Ao todo, 1.135 vagas de emprego estão disponíveis em cinco municípios a partir desta semana, contemplando áreas como indústria, comércio, serviços e estágios.

As oportunidades estão distribuídas entre os serviços municipais de apoio ao trabalhador de Piracicaba, Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.

No município de Piracicaba, o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) oferece vagas em 15 cargos, incluindo oportunidades para profissionais da área de estética.