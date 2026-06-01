Quem está em busca de uma oportunidade profissional encontra um cenário favorável na região de Piracicaba. Ao todo, 1.135 vagas de emprego estão disponíveis em cinco municípios a partir desta semana, contemplando áreas como indústria, comércio, serviços e estágios.
As oportunidades estão distribuídas entre os serviços municipais de apoio ao trabalhador de Piracicaba, Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.
No município de Piracicaba, o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) oferece vagas em 15 cargos, incluindo oportunidades para profissionais da área de estética.
Os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e colocando o cargo de interesse. Em anexo deve enviar cópia do RG e CPF, e comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os critérios de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas. O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) abre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
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Santa Bárbara concentra maior número de vagas
O destaque da semana é Santa Bárbara d’Oeste, que reúne 875 oportunidades distribuídas em 177 funções diferentes.
Entre as vagas com maior número de contratações está a de auxiliar de produção, com cerca de 100 postos disponíveis.
Os candidatos podem se inscrever por e-mail ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara.
E-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com nome completo, CPF, RG e currículo. É preciso colocar o nome da vaga de interesse no assunto do e-mail. Também é possível se candidatar presencialmente na unidade, na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall.
Confira a distribuição das vagas
• Santa Bárbara d’Oeste: 875 vagas
• Cosmópolis: 210 vagas
• Limeira: 24 vagas
• Piracicaba: 15 vagas
• São Pedro: 11 vagas
Oportunidades atendem diferentes perfis
Em Cosmópolis, o Centro de Referência ao Trabalhador disponibiliza 210 vagas em 56 ocupações, incluindo oportunidades de estágio na área de pesquisa.
Quem não é cadastrado precisa ir ao local com as versões originais do CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade e cursos realizados, e comprovante de endereço.
Quem tem cadastro pode enviar o currículo pelo e-mail crtc@cosmopolis.sp.gov.br com a vaga de interesse no assunto do e-mail.
Já em Limeira, há vagas para diversas funções, entre elas cozinheiro de restaurante.
Os interessados devem se cadastrar no PAT na aba “cadastro de currículos”, pelo site. O PAT de Limeira funciona das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.
Em São Pedro, os destaques são as vagas para recepcionista de hotel e outras funções ligadas ao setor de serviços.
O Poupatempo São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O contato pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392, ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.
Como participar dos processos seletivos
Os interessados devem consultar os canais oficiais de cada município para verificar os requisitos exigidos e a documentação necessária.
A maioria das vagas exige apresentação de documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.
Especialistas destacam que manter o currículo atualizado e acompanhar regularmente os serviços de intermediação de mão de obra aumenta as chances de contratação, especialmente em períodos de maior movimentação do mercado.