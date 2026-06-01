Há pouco mais de um ano, o técnico italiano Carlo Ancelotti iniciava oficialmente sua trajetória no comando da Seleção Brasileira. Desde então, o treinador passou a carregar uma das maiores responsabilidades do futebol mundial: recolocar o Brasil no topo e buscar o tão aguardado hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.
A chegada de Ancelotti encerrou uma longa novela envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e marcou uma mudança histórica na Seleção, que voltou a apostar em um treinador estrangeiro após décadas.
O italiano assumiu a equipe em meio a um cenário de instabilidade técnica e pressão por resultados, após campanhas abaixo das expectativas nas Eliminatórias.
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Copa do Mundo vira teste definitivo
Com a proximidade do Mundial, a pressão sobre Ancelotti aumenta. A estreia do Brasil na Copa será diante do Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, a Seleção encara Haiti e Escócia pela fase de grupos.
Além da cobrança pelo título, o treinador também lida com problemas físicos importantes no elenco. Jogadores como Rodrygo, Militão e Estêvão sofreram lesões durante a preparação para o torneio e preocupam a comissão técnica.
Brasil chega à Copa com confiança, mas ainda sob observação
Na reta final de preparação para o Mundial, a seleção goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, resultado que aumentou a confiança do grupo antes da viagem aos Estados Unidos. Após a partida, Ancelotti afirmou que o jogo gerou dúvidas positivas sobre a escalação ideal e destacou o desempenho dos reservas.
A confiança no trabalho desenvolvido também se reflete nos bastidores. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o vínculo de Ancelotti até 2030, demonstrando aposta no projeto não apenas para a Copa de 2026, mas também para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.
Expectativa da torcida cresce
Nas redes sociais, o nome de Ancelotti segue movimentando debates entre os brasileiros. Parte da torcida vê o italiano como a esperança para recolocar o país no topo do futebol mundial.
Dono de cinco títulos da Liga dos Campeões e vencedor das principais ligas da Europa, Ancelotti chega ao Mundial cercado por expectativa.
Caso conquiste a Copa de 2026, poderá entrar definitivamente para a história como o técnico responsável por fazer o Brasil viver o tão sonhado hexa.