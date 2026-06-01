Há pouco mais de um ano, o técnico italiano Carlo Ancelotti iniciava oficialmente sua trajetória no comando da Seleção Brasileira. Desde então, o treinador passou a carregar uma das maiores responsabilidades do futebol mundial: recolocar o Brasil no topo e buscar o tão aguardado hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

A chegada de Ancelotti encerrou uma longa novela envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e marcou uma mudança histórica na Seleção, que voltou a apostar em um treinador estrangeiro após décadas.

O italiano assumiu a equipe em meio a um cenário de instabilidade técnica e pressão por resultados, após campanhas abaixo das expectativas nas Eliminatórias.