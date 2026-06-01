01 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RUMO AO HEXA!

Técnico Ancelotti completa um ano na Seleção Brasileira

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
O treinador passou a carregar uma das maiores responsabilidades do futebol mundial: recolocar o Brasil no topo e buscar o tão aguardado hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.
O treinador passou a carregar uma das maiores responsabilidades do futebol mundial: recolocar o Brasil no topo e buscar o tão aguardado hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

Há pouco mais de um ano, o técnico italiano Carlo Ancelotti iniciava oficialmente sua trajetória no comando da Seleção Brasileira. Desde então, o treinador passou a carregar uma das maiores responsabilidades do futebol mundial: recolocar o Brasil no topo e buscar o tão aguardado hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

A chegada de Ancelotti encerrou uma longa novela envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e marcou uma mudança histórica na Seleção, que voltou a apostar em um treinador estrangeiro após décadas.

O italiano assumiu a equipe em meio a um cenário de instabilidade técnica e pressão por resultados, após campanhas abaixo das expectativas nas Eliminatórias.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Copa do Mundo vira teste definitivo

Com a proximidade do Mundial, a pressão sobre Ancelotti aumenta. A estreia do Brasil na Copa será diante do Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, a Seleção encara Haiti e Escócia pela fase de grupos.

Além da cobrança pelo título, o treinador também lida com problemas físicos importantes no elenco. Jogadores como Rodrygo, Militão e Estêvão sofreram lesões durante a preparação para o torneio e preocupam a comissão técnica.

Brasil chega à Copa com confiança, mas ainda sob observação

Na reta final de preparação para o Mundial, a seleção goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, resultado que aumentou a confiança do grupo antes da viagem aos Estados Unidos. Após a partida, Ancelotti afirmou que o jogo gerou dúvidas positivas sobre a escalação ideal e destacou o desempenho dos reservas.

A confiança no trabalho desenvolvido também se reflete nos bastidores. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o vínculo de Ancelotti até 2030, demonstrando aposta no projeto não apenas para a Copa de 2026, mas também para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.

Expectativa da torcida cresce

Nas redes sociais, o nome de Ancelotti segue movimentando debates entre os brasileiros. Parte da torcida vê o italiano como a esperança para recolocar o país no topo do futebol mundial.

Dono de cinco títulos da Liga dos Campeões e vencedor das principais ligas da Europa, Ancelotti chega ao Mundial cercado por expectativa.

Caso conquiste a Copa de 2026, poderá entrar definitivamente para a história como o técnico responsável por fazer o Brasil viver o tão sonhado hexa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários