A deputada estadual Professora Bebel falou ao Jornal de Piracicaba sobre temas que devem dominar o debate político e administrativo na região nos próximos meses. Entre os assuntos abordados estão as obras da nova UBS Porte 5 na região do bairro Pompéia, os impactos das mudanças nos repasses municipais para hospitais como a Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores de Cana, a mobilização contra a instalação de pedágios na SP-304 e os embates envolvendo a educação pública no Estado de São Paulo. A parlamentar também comentou o cenário político estadual e nacional de olho nas eleições de 2026 e defendeu o papel da oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Deputada, as obras da nova UBS porte 5 estão em andamento. Como deve ser o funcionamento dessa unidade e quais os impactos que ela deve causar na vida da população? O governo do presidente Lula, através do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atendeu uma solicitação nossa e liberou mais de R$ 5,2 milhões para que a Prefeitura de Piracicaba construa uma UBS, porte 5, na região do bairro Pompéia, bem ao lado da igreja do bairro. Realmente, as obras já iniciaram e a expectativa é muito grande, uma vez que esta UBS, com mais de mil metros quadrados, terá capacidade para atender a população de pelo menos 15 bairros daquela região da cidade, com diversas equipes de médicos, enfermeiros e outros profissionais, que garantirão uma melhoria significativa no atendimento da população. No entanto, estamos atentos para que ao entrar em funcionamento esta nova UBS a Prefeitura não venha a desativar as unidades já existentes, o que, certamente, prejudicará o atendimento da população. A construção desta nova UBS é para ampliar e melhorar todo atendimento. É para isso que o governo Lula está investindo na cidade.

Ainda na área da saúde, como a senhora avalia a decisão da prefeitura de alterar o formato dos repasses municipais para hospitais como Santa Casa e HFC? Essa diminuição dos recursos vai gerar um impacto direto nas contas dos hospitais, como já manifestaram publicamente. A Santa Casa alega que isso representa uma perda de R$ 19,2 milhões, enquanto que o HFC projeta que seu déficit anual pode chegar a R$ 27 milhões no ano. Certamente, isso vai significar redução tanto no número de cirurgias como de internações que hoje a Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores realizam e a população que será prejudicada. Como deputada estadual, tenho destinado recursos, através de emendas parlamentares para os dois hospitais, justamente para melhorar atendimento da população assistida pelo SUS, assim como o governo federal do presidente Lula tem feito os repasses ao município, que é quem faz a gestão. Entendo que a administração municipal precisa olhar com carinho toda esta situação, para não penalizar a população.