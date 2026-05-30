Um congolês de 37 anos foi internado no Instituto Emílio Ribas com sintomas que preocuparam a saúde paulista: febre alta e suspeita de Ebola.
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O homem acabou de voltar da República Democrática do Congo, onde ocorre o surto. A OMS afirmou que já é um problema internacional.
A Secretaria de Saúde de SP confirmou o caso neste sábado (30), mas não disse que voo ele pegou, nem quando pisou no Brasil. O homem apresentou febre alta.
O Instituto Adolfo Lutz realiza a análise para confirmar se é Ebola ou apenas um susto.
O vírus não pega no ar, e as transmissão ocorrer por intermédio do contato com sangue, vômito e suor de quem está doente e com sintomas.
Os sintomas são, febre, dor de cabeça forte, músculo dolorido, vômito, diarreia e dor na barriga. Se piorar, o corpo sangra por dentro, dá choque e os órgãos param. O tempo pra doença aparecer vai de dois até 21 dias.
Sem vacina ainda
O surto no Congo é da cepa Bundibugyo, que ainda não tem vacina nem remédio aprovado. O que existe no mundo foi feito para a cepa Zaire. A OMS disse nesta semana que tem testes em andando.