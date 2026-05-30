O homem acabou de voltar da República Democrática do Congo, onde ocorre o surto. A OMS afirmou que já é um problema internacional.

Um congolês de 37 anos foi internado no Instituto Emílio Ribas com sintomas que preocuparam a saúde paulista: febre alta e suspeita de Ebola.

A Secretaria de Saúde de SP confirmou o caso neste sábado (30), mas não disse que voo ele pegou, nem quando pisou no Brasil. O homem apresentou febre alta.

O Instituto Adolfo Lutz realiza a análise para confirmar se é Ebola ou apenas um susto.

O vírus não pega no ar, e as transmissão ocorrer por intermédio do contato com sangue, vômito e suor de quem está doente e com sintomas.