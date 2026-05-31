Um cruzamento entre avenidas virou palco de tragédia na noite desta sexta- feira (29), em Rio Claro, na região de Piracicaba. Jailson Pereira de Sousa, 49 anos, motoboy conhecido, marido, pai, não escapou do cruzamento entre a 10 e a 12.
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Ele vinha na Kawasaki quando bateu na traseira de um Ford Ecosport. O impacto foi brutal e o capacete não segurou. O condutor da moto caiu desacordado e a moto ficou destruída.
SAMU, bombeiros e silêncio
Equipes do Samu e dos bombeiros chegaram rapidamente e encaminharam a vítima desacordada ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Apesar da luta, o médico confirmou: a morte.
A polícia e pericia atenderam a ocorrência e as circunstâncias serão apuradas.