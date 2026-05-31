Se era para chamar a atenção, um motorista conseguiu na noite deste sábado (30),.em São Pedro, na região de Piracicaba.

De acordo com as informações, a viatura 003 passava pela rua Maestro Benedito Quintino, por volta das 19h20, quando viu um VW/Gol fazendo manobras arriscadas.

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