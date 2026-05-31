Se era para chamar a atenção, um motorista conseguiu na noite deste sábado (30),.em São Pedro, na região de Piracicaba.
De acordo com as informações, a viatura 003 passava pela rua Maestro Benedito Quintino, por volta das 19h20, quando viu um VW/Gol fazendo manobras arriscadas.
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A equipe ligou o giroflex, a sirene e mandou parar. O motorista pisou fundo e a fuga durou três quarteirões, com o Gol derrapando na pista até a GCM conseguir fechar e abordar.
Facão e cachaça no carro
Durante a revista no carro, um facão foi encontrado ao lado do banco do motorista. Como se não bastasse, o homem estava embriagado, com forte odor etílico, fala pastosa e com a bebida no momento da abordagem.
Carona ficou agressiva
Uma passageira do carro partiu para cima da equipe na base do grito e do empurrão, ofendendo as equipes policiais.
Diantes dos fatos, os dois foram apresentados na delegacia para a autoridade policial de plantão.
A equipe levou o motorista para a UPA de São Pedro, onde um profissional habilitado coletou sangue.