A febre do álbum da Copa do Mundo de 2026 virou alvo de criminosos virtuais. Um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky identificou pelo menos 164 páginas falsas que simulam canais oficiais de venda de figurinhas e álbuns, número que representa um salto de 720% em poucas semanas.
O crescimento acelerado das fraudes acendeu um alerta para colecionadores, que vêm sendo atraídos por promoções aparentemente vantajosas, mas acabam perdendo dinheiro em esquemas que utilizam principalmente pagamentos via PIX.
VEJA MAIS:
- Piracicaba terá mês recheado de festas juninas gratuitas
- EsalqShow lidera programação cultural do fim de semana; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Sites falsos imitam páginas oficiais
De acordo com especialistas em segurança digital, os golpistas têm investido em páginas cada vez mais sofisticadas. Os sites reproduzem elementos visuais, logotipos, cores e até etapas completas do processo de compra encontradas em plataformas legítimas.
Para aumentar a credibilidade, muitos desses endereços exibem informações como CNPJ, telefone, endereço físico e canais de atendimento. Tudo é projetado para transmitir confiança ao consumidor.
As armadilhas costumam oferecer preços muito abaixo dos praticados no mercado ou promoções apresentadas como oportunidades exclusivas e por tempo limitado.
PIX virou ferramenta dos criminosos
O golpe geralmente é concluído na etapa de pagamento. Após finalizar a compra, a vítima é direcionada para uma transferência via PIX.
Segundo especialistas em cibersegurança, os valores enviados são rapidamente pulverizados entre diversas contas, dificultando a localização dos recursos e reduzindo as chances de recuperação do dinheiro.
Um especialista ouvido pela reportagem explica que os criminosos se aproveitam da ansiedade dos fãs para garantir o álbum e completar a coleção rapidamente.
"O senso de urgência e a busca por ofertas irresistíveis acabam reduzindo a atenção dos consumidores, o que favorece a ação dos fraudadores", afirma.
Fraudes já foram identificadas em vários países
Embora o problema tenha ganhado destaque no Brasil, os golpes também foram detectados em outros mercados da América Latina e na Europa.
Em alguns países, os criminosos ampliaram o alcance das fraudes utilizando anúncios patrocinados em redes sociais e mensagens compartilhadas por aplicativos de conversa. O objetivo é direcionar o maior número possível de usuários para páginas falsas.
Figurinhas falsificadas também preocupam
Além das páginas fraudulentas, outra modalidade de golpe vem chamando atenção dos colecionadores: a comercialização de figurinhas falsificadas.
Nesse caso, o comprador recebe o produto, mas os cromos apresentam diferenças visíveis em relação aos originais. Entre os sinais mais comuns estão alterações nas cores, baixa qualidade de impressão e ausência das características tradicionais do verso das figurinhas.
Recentemente, uma operação policial apreendeu cerca de 200 mil unidades falsificadas que seriam distribuídas no mercado ilegal, evidenciando a dimensão do problema.
Como evitar golpes na compra de figurinhas da Copa
Especialistas recomendam alguns cuidados básicos para reduzir os riscos:
Digite o endereço do site diretamente no navegador e evite links recebidos por mensagens ou redes sociais.
- Verifique atentamente o domínio da página. Pequenas alterações no endereço podem indicar fraude.
- Desconfie de preços muito abaixo dos praticados por lojas conhecidas.
- Ative notificações de movimentações bancárias para identificar cobranças suspeitas rapidamente.
- Utilize ferramentas de proteção digital capazes de detectar páginas falsas e bloquear links maliciosos.
A editora responsável pelo álbum informou que vem adotando medidas para remover páginas fraudulentas e reforçou que as compras devem ser realizadas apenas por meio dos canais oficiais e parceiros autorizados.