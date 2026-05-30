A febre do álbum da Copa do Mundo de 2026 virou alvo de criminosos virtuais. Um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky identificou pelo menos 164 páginas falsas que simulam canais oficiais de venda de figurinhas e álbuns, número que representa um salto de 720% em poucas semanas.

O crescimento acelerado das fraudes acendeu um alerta para colecionadores, que vêm sendo atraídos por promoções aparentemente vantajosas, mas acabam perdendo dinheiro em esquemas que utilizam principalmente pagamentos via PIX.

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Sites falsos imitam páginas oficiais