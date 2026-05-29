Eram 4h20 da madrugada desta sexta-feira (29) quando o km 143 da Bandeirantes virou cenário de tragédia. Um motorista morreu na hora depois de estourar a frente da carreta na traseira de um caminhão parado por pane seca.
O homem vinha na faixa da direita, cortando o breu, quando viu o monstro de ferro parado na frente, já era tarde. O freio foi acionado, mas a física não perdoou.
Forte impacto e cimento na pista.
A carreta se enroscou no caminhão quebrado e o motorista da carreta ficou preso nas ferragens, morrendo no local. O condutor do caminhão quebrado saiu ileso.
Equipe da concessionária chegaram rapidamente, e também a polícia, o guincho e o bombeiro.
O reflexo no trânsito veio rápido. Dois quilômetros de carros parados, gente buzinando, motorista dormindo no volante. Só às 6h45 foi liberada a faixa da esquerda.
O corpo foi tirado das ferragens e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).