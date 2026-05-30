Cansou de foto tremida, escura e sem graça? O Engenho Central vai proporcionar uma bela aula. Nesta segunda-feira (1), às 18h, o Museu da Imagem e do Som, o MISP, escancara a porta para a oficina gratuita "Fotografia para Redes Sociais".

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A coordenadora é Natália Tonda, que já foi produtora de seminário no MASP, trabalhou na 29ª Bienal de Artes de São Paulo, atuou na exposição "Em nome dos Artistas" da Bienal, e ainda fez parte da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. Agora vem para Piracicaba disponibilizar seu talento aos participantes.