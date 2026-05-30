Cansou de foto tremida, escura e sem graça? O Engenho Central vai proporcionar uma bela aula. Nesta segunda-feira (1), às 18h, o Museu da Imagem e do Som, o MISP, escancara a porta para a oficina gratuita "Fotografia para Redes Sociais".
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A coordenadora é Natália Tonda, que já foi produtora de seminário no MASP, trabalhou na 29ª Bienal de Artes de São Paulo, atuou na exposição "Em nome dos Artistas" da Bienal, e ainda fez parte da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. Agora vem para Piracicaba disponibilizar seu talento aos participantes.
Celular nas mãos e estúdio no bolso.
A oficina é para quem tem mais de 14 anos, com vagas limitadas, então tem que correr. A inscrição é de graça pelo link:
Natália vai ensinar iluminação, composição e estética que dá likez com foco na rede social. E o melhor: usando o celular.
A ação faz parte do Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O projeto roda o interior levando curso, filme e arte para as pessoas. Em Piracicaba, a oficina é oferecida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura.