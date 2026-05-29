A autorização para retomada das atividades marca uma nova etapa no processo de readequação da unidade, que vinha operando sob restrições desde o início de maio. O aval das autoridades sanitárias foi concedido após a avaliação de medidas corretivas implantadas pela empresa ao longo das últimas semanas.

A produção na unidade da Ypê, localizada em Amparo, no interior de São Paulo, foi autorizada a ser retomada após uma nova inspeção conjunta realizada por órgãos de vigilância sanitária. A liberação ocorre após a confirmação de que as medidas corretivas adotadas pela empresa foram consideradas adequadas do ponto de vista técnico e sanitário.

Mesmo com a autorização para retomar as linhas de fabricação, a restrição à comercialização de produtos do lote final 1 permanece em vigor. Itens como detergentes, sabões líquidos e desinfetantes desse grupo continuam sob orientação de armazenamento seguro, enquanto a liberação definitiva depende da análise de laudos laboratoriais reconhecidos pela autoridade reguladora.