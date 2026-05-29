29 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
URGENTE!

Anvisa autoriza retomada da produção em fábrica da Ypê

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Inspeção recente libera retomada das atividades industriais na fábrica da Ypê em Amparo, com parte dos produtos ainda restrita.
Inspeção recente libera retomada das atividades industriais na fábrica da Ypê em Amparo, com parte dos produtos ainda restrita.

A autorização para retomada das atividades marca uma nova etapa no processo de readequação da unidade, que vinha operando sob restrições desde o início de maio. O aval das autoridades sanitárias foi concedido após a avaliação de medidas corretivas implantadas pela empresa ao longo das últimas semanas.

A produção na unidade da Ypê, localizada em Amparo, no interior de São Paulo, foi autorizada a ser retomada após uma nova inspeção conjunta realizada por órgãos de vigilância sanitária. A liberação ocorre após a confirmação de que as medidas corretivas adotadas pela empresa foram consideradas adequadas do ponto de vista técnico e sanitário.

Mesmo com a autorização para retomar as linhas de fabricação, a restrição à comercialização de produtos do lote final 1 permanece em vigor. Itens como detergentes, sabões líquidos e desinfetantes desse grupo continuam sob orientação de armazenamento seguro, enquanto a liberação definitiva depende da análise de laudos laboratoriais reconhecidos pela autoridade reguladora.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\ 

Inspeção conjunta e reavaliação técnica

A decisão foi tomada após uma vistoria conduzida entre os dias 28 e 29 de maio, com participação da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, do Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas e da vigilância local de Amparo. A avaliação apontou avanços no plano de ação apresentado pela empresa para corrigir falhas identificadas em fiscalizações anteriores.

O processo envolveu a verificação de 76 exigências sanitárias, além da análise das mudanças implementadas nas linhas de produção de produtos líquidos. O relatório técnico indicou que a unidade passou a reunir condições operacionais consideradas seguras para retomar a fabricação, ainda sob monitoramento regulatório.

Histórico de alerta e controle reforçado

A suspensão parcial das atividades havia sido determinada no início de maio, após uma inspeção identificar risco de contaminação microbiológica em produtos fabricados na unidade. A medida afetou diretamente linhas de produtos de limpeza líquidos e levou à interrupção preventiva da produção.

O caso também se conecta a registros anteriores envolvendo a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, identificada em um recolhimento voluntário realizado pela empresa em 2025. Embora a situação mais recente tenha sido motivada por uma nova inspeção, o histórico foi considerado dentro da análise de risco, reforçando o acompanhamento sanitário contínuo sobre a unidade industrial.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários