Consumidores que possuem em casa produtos líquidos da Ypê com lote final 1 receberam uma nova orientação da fabricante após reunião com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A empresa informou que os itens não devem ser utilizados neste momento, mas também não precisam ser devolvidos imediatamente.

A recomendação vale para lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes incluídos na medida sanitária anunciada pela agência reguladora. Segundo a fabricante, os produtos devem permanecer guardados até que novos testes laboratoriais independentes sejam concluídos.

Empresa promete novos laudos e mantém troca via PIX

De acordo com a Ypê, laboratórios autorizados pela Anvisa irão realizar análises adicionais para confirmar se existe ou não contaminação microbiológica nos lotes questionados.