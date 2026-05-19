Consumidores que possuem em casa produtos líquidos da Ypê com lote final 1 receberam uma nova orientação da fabricante após reunião com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A empresa informou que os itens não devem ser utilizados neste momento, mas também não precisam ser devolvidos imediatamente.
A recomendação vale para lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes incluídos na medida sanitária anunciada pela agência reguladora. Segundo a fabricante, os produtos devem permanecer guardados até que novos testes laboratoriais independentes sejam concluídos.
Empresa promete novos laudos e mantém troca via PIX
De acordo com a Ypê, laboratórios autorizados pela Anvisa irão realizar análises adicionais para confirmar se existe ou não contaminação microbiológica nos lotes questionados.
A companhia afirma que, até o momento, seus controles internos apontam que os produtos seriam seguros. Mesmo assim, decidiu apresentar novos laudos técnicos para acelerar uma possível liberação dos itens.
A fabricante também voltou atrás na suspensão do reembolso aos consumidores. Após retirar do ar o formulário de devolução via PIX durante a tarde desta sexta-feira (15), a empresa retomou o sistema de ressarcimento e troca para clientes que desejarem devolver os produtos afetados.
Anvisa mantém proibição de fabricação e venda
Enquanto aguarda os resultados das análises, a Anvisa manteve a proibição da fabricação e comercialização dos produtos líquidos da marca com lote terminado em número 1.
Segundo a agência, a decisão foi reforçada após reunião realizada em Brasília com representantes da empresa. A Ypê chegou a conseguir efeito suspensivo automático por meio de recurso administrativo, mas a medida foi derrubada posteriormente pela diretoria da Anvisa.
O órgão informou que a fabricante precisará apresentar um plano robusto de controle de qualidade antes de voltar a produzir os itens suspensos.
Falhas graves e risco de contaminação preocupam agência
Relatórios técnicos da Anvisa apontaram falhas consideradas graves na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. Entre os problemas identificados estão corrosão em equipamentos, falhas de sanitização, armazenamento inadequado e fragilidade no controle microbiológico.
O documento ainda cita resultados positivos para a bactéria Pseudomonas aeruginosa em dezenas de lotes analisados entre dezembro de 2025 e abril de 2026.
Segundo a agência, a presença desse tipo de bactéria em produtos de limpeza pode representar riscos principalmente para idosos, pessoas imunossuprimidas e consumidores com lesões na pele, podendo provocar irritações, infecções e problemas respiratórios.
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Produtos seguem sem recolhimento imediato
Apesar da suspensão das vendas, a Anvisa informou que o recolhimento imediato dos produtos ainda não será realizado. O órgão explicou que a operação exige planejamento logístico, rastreabilidade e comunicação ampla com consumidores e varejistas.
A Ypê afirmou que os itens afetados ficarão em quarentena até a conclusão dos laudos laboratoriais. A empresa também informou que cerca de 3 mil funcionários estão mobilizados para adequar os processos produtivos das linhas suspensas.
Veja os produtos afetados pela medida
A determinação envolve produtos líquidos com lote final 1 fabricados em Amparo (SP), incluindo:
Lava-louças
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Toque Suave
Lava-roupas
- Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Tixan Ypê Antibac
- Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Tixan Ypê Green
- Ypê Express
- Ypê Premium
- Ypê Power Act
- Tixan Maciez
- Tixan Primavera
- Tixan Power Act
Desinfetantes
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante Pinho Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol