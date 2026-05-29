29 de maio de 2026
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Excesso de enxofre: Anvisa manda recolher coco ralado

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Indivíduos mais sensíveis podem apresentar reações respiratórias, gastrointestinais e alérgicas.
Indivíduos mais sensíveis podem apresentar reações respiratórias, gastrointestinais e alérgicas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de coco ralado após identificar níveis acima do permitido de dióxido de enxofre, substância utilizada pela indústria alimentícia como conservante. A medida inclui a suspensão da comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto afetado.

A decisão acende um alerta para consumidores, especialmente aqueles com histórico de asma, alergias ou problemas respiratórios.

Qual lote foi recolhido?

A restrição vale para o lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe. Segundo a Anvisa, análises apontaram concentração de dióxido de enxofre superior ao limite autorizado pela legislação sanitária brasileira.

O composto é amplamente utilizado em alimentos desidratados para conservar características como cor, sabor e durabilidade. Quando empregado dentro dos parâmetros estabelecidos, é considerado seguro para consumo.

O problema ocorre quando a quantidade ultrapassa os níveis permitidos, aumentando o risco de reações adversas em parte da população.

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Quais sintomas o excesso de dióxido de enxofre pode causar?

Especialistas explicam que a exposição a níveis elevados da substância não significa que todas as pessoas desenvolverão sintomas. No entanto, indivíduos mais sensíveis podem apresentar reações respiratórias, gastrointestinais e alérgicas.

Entre os sinais mais comuns estão:

  • Falta de ar
  • Tosse persistente
  • Chiado no peito
  • Agravamento de crises asmáticas
  • Náuseas
  • Vômitos
  • Dor abdominal
  • Diarreia
  • Irritações ou alergias na pele

Em situações mais raras, pessoas com maior predisposição podem desenvolver reações alérgicas severas, que exigem atendimento médico imediato.

O que fazer se consumiu o produto?

A orientação é interromper o consumo imediatamente caso o produto pertença ao lote afetado. Consumidores que já ingeriram o alimento devem observar o surgimento de sintomas nas horas seguintes.

Profissionais da área de toxicologia ressaltam que casos graves costumam estar associados a exposições mais elevadas ou repetidas à substância. Ainda assim, a retirada preventiva do mercado é considerada uma medida importante para reduzir riscos à saúde.

Caso ocorram sintomas intensos, como dificuldade para respirar, vômitos persistentes, diarreia severa, urticária ou qualquer reação considerada incomum, a recomendação é procurar atendimento médico o quanto antes.

Por que a Anvisa faz recolhimentos preventivos?

A retirada de produtos do mercado é uma das medidas adotadas pela Anvisa quando há identificação de irregularidades que possam representar risco ao consumidor. O objetivo é evitar novas exposições e garantir que alimentos comercializados atendam aos padrões de segurança exigidos no país.

A agência também orienta consumidores a verificarem sempre informações de lote e validade dos produtos adquiridos, especialmente quando houver comunicados oficiais de recolhimento.

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