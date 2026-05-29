A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de coco ralado após identificar níveis acima do permitido de dióxido de enxofre, substância utilizada pela indústria alimentícia como conservante. A medida inclui a suspensão da comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto afetado.

A decisão acende um alerta para consumidores, especialmente aqueles com histórico de asma, alergias ou problemas respiratórios.

Qual lote foi recolhido?

A restrição vale para o lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe. Segundo a Anvisa, análises apontaram concentração de dióxido de enxofre superior ao limite autorizado pela legislação sanitária brasileira.