O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) promove uma nova oportunidade de formação voltada ao universo digital. A oficina “Fotografia para Redes Sociais” será realizada na segunda-feira, 1º/06, às 18h, no Engenho Central, com proposta de aproximar o público das técnicas básicas e criativas de produção de imagens para o ambiente online.

A atividade é gratuita e voltada para pessoas a partir de 14 anos, com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas previamente por formulário online, garantindo a participação na formação. A proposta da oficina é estimular um olhar mais atento para a fotografia do cotidiano, mostrando como a construção da imagem pode ser estratégica nas redes sociais. A ideia é transformar registros simples em conteúdos mais atrativos e funcionais para o universo digital.

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