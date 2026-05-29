As determinações também proíbem a fabricação, distribuição, propaganda e uso dos itens afetados, que deverão ser retirados do mercado até que as irregularidades sejam solucionadas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização de diversos suplementos alimentares e ordenou o recolhimento de produtos após identificar irregularidades durante ações de fiscalização. As medidas atingem tanto suplementos fabricados pela empresa Mayben Pharmaceutical quanto um produto divulgado como rejuvenescedor sob a marca Rejuvita.

Entre os produtos atingidos está toda a linha de suplementos fabricada pela Mayben Pharmaceutical Ltda. A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada em abril apontar uma série de problemas considerados graves nas condições de produção.

Segundo a Anvisa, os fiscais encontraram falhas relacionadas à higiene, conservação das instalações e controle de qualidade. Também foram identificados equipamentos danificados, ausência de monitoramento adequado de temperatura e umidade, uso de matérias-primas vencidas e deficiências nos processos de rastreabilidade dos produtos.

Os itens atingidos pela medida incluem os suplementos Lactben e Lactulose Nativida, à base de lactulose, além dos produtos Calcioben D, Calcioben e Aqualev. Todos tiveram a fabricação, venda e distribuição suspensas.

Produto com promessa anti-idade também foi barrado