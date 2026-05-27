27 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SAÚDE

Anvisa libera novo tratamento para Parkinson; Saiba mais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Novo medicamento aprovado pela Anvisa promete melhorar o controle dos sintomas em pacientes com Parkinson avançado.
Novo medicamento aprovado pela Anvisa promete melhorar o controle dos sintomas em pacientes com Parkinson avançado.

A aprovação da foslevodopa/foscarbidopa hidratada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marca um novo capítulo no tratamento da doença de Parkinson avançada no Brasil. A terapia, indicada para pacientes que convivem com flutuações motoras graves e debilitantes, surge como alternativa para casos em que os tratamentos convencionais já não oferecem resposta satisfatória.

O medicamento funciona por meio de infusão subcutânea contínua durante 24 horas, utilizando uma bomba específica que mantém a liberação da medicação de forma estável na corrente sanguínea. A proposta é reduzir oscilações motoras intensas e proporcionar maior controle dos sintomas ao longo do dia.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\\\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\\\ 

Especialista em Neurocirurgia Funcional da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares avalia que a chegada da terapia representa um avanço importante para o manejo clínico da doença no país. Segundo ele, o tratamento contribui para ampliar as possibilidades de individualização terapêutica em pacientes com Parkinson avançado.

O médico também destaca que a foslevodopa/foscarbidopa hidratada já vinha sendo utilizada em países como Estados Unidos e Canadá, especialmente em casos considerados mais complexos. A aprovação no Brasil acompanha um movimento internacional de expansão das terapias avançadas voltadas ao controle contínuo dos sintomas motores.

Entenda por que o Parkinson evolui

A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurônios produtores de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. Com a redução dessa substância, sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão motora e instabilidade postural passam a comprometer a qualidade de vida dos pacientes.

Embora a levodopa oral siga como principal tratamento da doença, especialistas apontam que a progressão do quadro pode exigir estratégias mais sofisticadas, incluindo ajustes de doses, combinações medicamentosas e terapias avançadas. Entre elas, já estão consolidadas abordagens como a estimulação cerebral profunda (DBS), utilizada em pacientes com sintomas motores complexos ou resposta reduzida aos medicamentos tradicionais.

Para o especialista da Unicamp, a expectativa é que a aprovação da Anvisa acelere o acesso dos pacientes brasileiros a novas alternativas terapêuticas, preservando autonomia, funcionalidade e qualidade de vida sem comprometer a segurança clínica.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários