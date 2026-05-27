O medicamento funciona por meio de infusão subcutânea contínua durante 24 horas, utilizando uma bomba específica que mantém a liberação da medicação de forma estável na corrente sanguínea. A proposta é reduzir oscilações motoras intensas e proporcionar maior controle dos sintomas ao longo do dia.

A aprovação da foslevodopa/foscarbidopa hidratada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marca um novo capítulo no tratamento da doença de Parkinson avançada no Brasil. A terapia, indicada para pacientes que convivem com flutuações motoras graves e debilitantes, surge como alternativa para casos em que os tratamentos convencionais já não oferecem resposta satisfatória.

Especialista em Neurocirurgia Funcional da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares avalia que a chegada da terapia representa um avanço importante para o manejo clínico da doença no país. Segundo ele, o tratamento contribui para ampliar as possibilidades de individualização terapêutica em pacientes com Parkinson avançado.

O médico também destaca que a foslevodopa/foscarbidopa hidratada já vinha sendo utilizada em países como Estados Unidos e Canadá, especialmente em casos considerados mais complexos. A aprovação no Brasil acompanha um movimento internacional de expansão das terapias avançadas voltadas ao controle contínuo dos sintomas motores.

Entenda por que o Parkinson evolui

A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurônios produtores de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. Com a redução dessa substância, sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão motora e instabilidade postural passam a comprometer a qualidade de vida dos pacientes.