Quem não entregou a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 até o prazo final desta sexta-feira (29) ainda pode regularizar a situação, mas precisará lidar com algumas consequências. Além da cobrança de multa por atraso, o contribuinte pode ficar com o CPF em situação de pendência junto à Receita Federal, o que pode gerar obstáculos em diversas operações do dia a dia.

A recomendação é enviar a declaração o mais rápido possível após o vencimento. O próprio sistema da Receita Federal calcula automaticamente a multa e emite o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para pagamento. O valor da penalidade corresponde a 1% ao mês sobre o imposto devido, com mínimo de R$ 165,74 e limite de 20% do total apurado.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\

CPF pendente pode trazer transtornos