Quem ainda não enviou a Declaração do Imposto de Renda 2026 precisa correr contra o relógio. O prazo para entrega termina nesta sexta-feira (29), às 23h59min59s, e a Receita Federal não aceitará mais declarações originais nem retificadoras após o encerramento do sistema. Até a manhã de hoje, mais de 40 milhões de documentos já haviam sido enviados.
A expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano, o que significa que milhões de contribuintes ainda precisam regularizar a situação nas últimas horas do prazo. Quem atrasar o envio estará sujeito à cobrança de multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, dependendo do caso.
VEJA MAIS:
- Piracicaba terá mês recheado de festas juninas gratuitas
- Vacina contra gripe será liberada para toda população
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Corrida contra o prazo final
Para quem deixou a declaração para o último dia, a Receita recomenda o uso da versão pré-preenchida, disponível no sistema Meu Imposto de Renda e no Programa Gerador da Declaração (PGD). A ferramenta agiliza o preenchimento ao importar dados fornecidos por empresas, bancos e prestadores de serviço.
Mesmo com a praticidade, o órgão reforça que a conferência das informações continua sendo responsabilidade do contribuinte. Em casos de divergência nos valores, devem ser utilizados comprovantes como recibos, notas fiscais e informes de rendimento para corrigir os dados antes do envio.
O preenchimento pode ser feito pelo computador, utilizando o PGD, ou diretamente pelo portal e aplicativo da Receita Federal. Para acessar os serviços digitais, é necessário possuir conta gov.br nível prata ou ouro.
Multa, restituição e quem precisa declarar
As penalidades para quem perder o prazo variam conforme a situação fiscal. Quem possui imposto a pagar terá multa de 1% ao mês sobre o valor devido, mesmo que o pagamento já tenha sido realizado. Já para quem não tem imposto pendente, a cobrança mínima será de R$ 165,74.
Além do encerramento do prazo, esta sexta-feira também marca o pagamento do primeiro lote de restituições do IRPF 2026. Segundo a Receita Federal, serão liberados R$ 16 bilhões para cerca de 8,75 milhões de contribuintes, no maior lote da história. Os depósitos ocorrem ao longo do dia e podem variar conforme o banco responsável pelo crédito.
Entre os obrigados a declarar estão pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, contribuintes com patrimônio superior a R$ 800 mil, investidores que operaram na Bolsa de Valores, produtores rurais com receita elevada e brasileiros que tiveram rendimentos no exterior. Também entram na lista aqueles que obtiveram ganhos de capital com venda de bens, imóveis ou aplicações financeiras.