Quem ainda não enviou a Declaração do Imposto de Renda 2026 precisa correr contra o relógio. O prazo para entrega termina nesta sexta-feira (29), às 23h59min59s, e a Receita Federal não aceitará mais declarações originais nem retificadoras após o encerramento do sistema. Até a manhã de hoje, mais de 40 milhões de documentos já haviam sido enviados.

A expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano, o que significa que milhões de contribuintes ainda precisam regularizar a situação nas últimas horas do prazo. Quem atrasar o envio estará sujeito à cobrança de multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, dependendo do caso.

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Corrida contra o prazo final