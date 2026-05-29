29 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Vacina contra gripe será liberada para toda população

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Autoridades reforçam alerta para vacinação de grupos prioritários diante do aumento de doenças respiratórias.
Autoridades reforçam alerta para vacinação de grupos prioritários diante do aumento de doenças respiratórias.

A partir da próxima segunda-feira (1º), toda a população acima dos 6 meses de idade poderá receber gratuitamente a vacina contra a gripe em Piracicaba. A ampliação do público-alvo foi anunciada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira (29) em uma estratégia para ampliar a cobertura vacinal e conter o avanço dos vírus respiratórios no período mais crítico do ano.

Em Piracicaba, a imunização estará disponível nas unidades básicas de saúde, exceto na UBS Paulista. As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Já a UBS Centro, localizada na avenida França, 277, também oferece atendimento em horário estendido, das 17h às 20h. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e cartão SUS.

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Cobertura vacinal ainda preocupa autoridades

Mesmo com a campanha em andamento desde os primeiros meses do ano, os índices de vacinação seguem abaixo do esperado entre os grupos prioritários. Dados atualizados em 29/05 mostram que Piracicaba aplicou 38.317 doses em gestantes, idosos e crianças menores de 6 anos, alcançando cobertura vacinal de 35,35%.

Quando considerados todos os públicos atendidos pela campanha, o município soma 58.557 doses aplicadas. A Vigilância Epidemiológica reforça que gestantes, puérperas, idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades devem buscar a vacinação o quanto antes, já que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da Influenza.

Prevenção vai além da vacina

Especialistas alertam que a vacinação é uma das principais ferramentas de proteção coletiva, ajudando não apenas na redução de casos graves, mas também diminuindo a circulação do vírus e a pressão sobre os serviços de saúde durante o período de maior incidência de doenças respiratórias.

Além da imunização, medidas simples seguem sendo recomendadas, como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados, hidratação adequada, alimentação saudável e cuidados com a limpeza da casa para evitar poeira e mofo. O Governo do Estado também disponibiliza o portal “Vacina 100 Dúvidas”, com respostas sobre eficácia, efeitos colaterais e importância das vacinas.

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