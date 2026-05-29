A decisão dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas internacionais acendeu um alerta no cenário político e diplomático brasileiro. A medida, que entra em vigor no próximo dia 5 de junho, amplia o alcance jurídico e econômico dos norte-americanos sobre indivíduos, empresas e operações ligadas às facções.

Apesar da repercussão e das comparações com a recente ofensiva dos EUA contra a Venezuela, especialistas avaliam que o contexto brasileiro é diferente e não aponta, ao menos neste momento, para uma ação militar semelhante. Ainda assim, a nova classificação abre espaço para mecanismos mais rígidos de pressão internacional, incluindo bloqueio de ativos, restrições financeiras e cooperação policial reforçada.

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Entre pressão internacional e risco diplomático