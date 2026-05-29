A decisão dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas internacionais acendeu um alerta no cenário político e diplomático brasileiro. A medida, que entra em vigor no próximo dia 5 de junho, amplia o alcance jurídico e econômico dos norte-americanos sobre indivíduos, empresas e operações ligadas às facções.
Apesar da repercussão e das comparações com a recente ofensiva dos EUA contra a Venezuela, especialistas avaliam que o contexto brasileiro é diferente e não aponta, ao menos neste momento, para uma ação militar semelhante. Ainda assim, a nova classificação abre espaço para mecanismos mais rígidos de pressão internacional, incluindo bloqueio de ativos, restrições financeiras e cooperação policial reforçada.
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Entre pressão internacional e risco diplomático
A inclusão do PCC e do CV na categoria de organizações terroristas estrangeiras coloca as facções no mesmo enquadramento jurídico utilizado pelos EUA para grupos extremistas internacionais. Com isso, cidadãos e empresas suspeitos de ligação com os grupos podem sofrer sanções econômicas, investigações financeiras e até prisões em território americano.
Analistas de relações internacionais avaliam que o movimento tem forte peso geopolítico. Na leitura de especialistas, o discurso do chamado “narcoterrorismo” funciona como instrumento de pressão externa para aproximar o Brasil da agenda de segurança defendida por Washington, além de ampliar a influência norte-americana em temas ligados ao combate ao crime organizado.
Embora exista a possibilidade legal de ações militares contra estruturas vinculadas às facções, especialistas consideram improvável qualquer intervenção direta em solo brasileiro. Uma operação sem autorização do governo federal seria interpretada internacionalmente como violação de soberania e ato de agressão.
O que muda com a nova classificação
Nos Estados Unidos, o enquadramento como organização terrorista segue critérios próprios definidos em lei. O governo americano considera fatores como atuação internacional, capacidade de promover atividades terroristas e ameaça à segurança nacional dos EUA. A decisão passa pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Justiça e pelo Tesouro antes de ser comunicada ao Congresso.
No Brasil, porém, a interpretação jurídica é diferente. A legislação brasileira entende terrorismo como atos motivados por razões ideológicas, religiosas, raciais ou políticas. Como facções criminosas têm foco no lucro obtido por meio do tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, elas não costumam ser classificadas oficialmente como grupos terroristas no país.
A diferença de entendimento jurídico entre Brasília e Washington explica por que especialistas descartam comparações automáticas com o caso venezuelano. Ao contrário do que ocorreu com Nicolás Maduro, alvo direto de acusações criminais dos EUA antes da ofensiva militar, o governo brasileiro não enfrenta atualmente qualquer contestação formal por parte da Casa Branca.