Único representante de Piracicaba no torneio, Marcos compete na categoria M60, destinada a atletas entre 60 e 64 anos. Ao todo, a categoria reúne 12 competidores. Em 2025, o atleta foi campeão da segunda edição do Pentatlo de Lançamentos ao somar 2.348 pontos e agora tenta repetir o desempenho diante de 73 participantes inscritos no evento.

O atleta piracicabano Marcos Leme, de 63 anos, volta às pistas neste fim de semana em busca de mais um título no atletismo master. Representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), ele disputa neste domingo (31), em Piedade (SP), o 3º Pentatlo de Lançamentos, competição organizada pela Associação Atlética Veteranos de São Paulo (AAVSP) com supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo (FPA).

O Pentatlo de Lançamentos, também conhecido como Pentathrows, reúne cinco provas tradicionais do atletismo: lançamento do martelo, arremesso de peso, lançamento do disco, lançamento do dardo e lançamento do martelete. Cada atleta tem direito a três tentativas por prova, sendo considerado o melhor resultado de cada modalidade para a soma final da pontuação.

Para chegar competitivo à disputa, Marcos mantém uma rotina intensa de preparação. Os treinamentos técnicos são realizados quatro vezes por semana no SESI, enquanto o condicionamento físico acontece em dois dias de musculação.

Críticas à estrutura esportiva de Piracicaba

Mesmo com a sequência de resultados expressivos no atletismo master, Marcos Leme destaca que a modalidade ainda enfrenta desafios estruturais em Piracicaba. Segundo o atleta, a cidade atualmente não conta com uma pista oficial de atletismo, o que limita principalmente os treinamentos e competições das provas de campo, como saltos e lançamentos.