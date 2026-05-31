O atleta piracicabano Marcos Leme, de 63 anos, volta às pistas neste fim de semana em busca de mais um título no atletismo master. Representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), ele disputa neste domingo (31), em Piedade (SP), o 3º Pentatlo de Lançamentos, competição organizada pela Associação Atlética Veteranos de São Paulo (AAVSP) com supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo (FPA).
Único representante de Piracicaba no torneio, Marcos compete na categoria M60, destinada a atletas entre 60 e 64 anos. Ao todo, a categoria reúne 12 competidores. Em 2025, o atleta foi campeão da segunda edição do Pentatlo de Lançamentos ao somar 2.348 pontos e agora tenta repetir o desempenho diante de 73 participantes inscritos no evento.
VEJA MAIS:
- Piracicaba terá mês recheado de festas juninas gratuitas
- EsalqShow lidera programação cultural do fim de semana; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Cinco provas e rotina intensa de treinos
O Pentatlo de Lançamentos, também conhecido como Pentathrows, reúne cinco provas tradicionais do atletismo: lançamento do martelo, arremesso de peso, lançamento do disco, lançamento do dardo e lançamento do martelete. Cada atleta tem direito a três tentativas por prova, sendo considerado o melhor resultado de cada modalidade para a soma final da pontuação.
Para chegar competitivo à disputa, Marcos mantém uma rotina intensa de preparação. Os treinamentos técnicos são realizados quatro vezes por semana no SESI, enquanto o condicionamento físico acontece em dois dias de musculação.
Críticas à estrutura esportiva de Piracicaba
Mesmo com a sequência de resultados expressivos no atletismo master, Marcos Leme destaca que a modalidade ainda enfrenta desafios estruturais em Piracicaba. Segundo o atleta, a cidade atualmente não conta com uma pista oficial de atletismo, o que limita principalmente os treinamentos e competições das provas de campo, como saltos e lançamentos.
Marcos também comentou sobre a Bolsa Esportiva municipal. Apesar de não ter sido contemplado nesta edição, o atleta afirma seguir motivado para representar Piracicaba nas competições estaduais e nacionais. Para ele, ampliar o incentivo ao atletismo pode contribuir para fortalecer a modalidade e abrir espaço para novos atletas no município.