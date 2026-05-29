29 de maio de 2026
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Até quando Neymar pode ser cortado da Copa? Veja regra

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Vitor Silva/CBF
Comissão técnica de Carlo Ancelotti ainda tem prazo para decidir se Neymar seguirá no elenco da Seleção.
Comissão técnica de Carlo Ancelotti ainda tem prazo para decidir se Neymar seguirá no elenco da Seleção.

A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue cercada de expectativa após a lesão de grau dois na panturrilha direita sofrida pelo atacante do Santos. Mesmo com o problema físico, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu manter o jogador no grupo inicial da Seleção Brasileira enquanto acompanha sua recuperação para a fase de grupos do torneio.

Pelas regras da Fifa, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti ainda possui margem para definir uma eventual substituição. A lista definitiva das seleções foi entregue no dia 1º de junho, mas o regulamento permite trocas em casos de lesão grave ou doença até 24 horas antes da estreia de cada equipe no Mundial.

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Janela aberta até a estreia

O Brasil entra em campo pela primeira vez no dia 13 de junho, diante de Marrocos, no MetLife Stadium. Com isso, qualquer alteração no elenco precisa ser comunicada oficialmente à Fifa até o dia 12. O substituto, porém, obrigatoriamente deve estar entre os nomes incluídos na lista prévia enviada anteriormente pela CBF.

As seleções também não são obrigadas a realizar substituições mesmo diante de problemas físicos. O regulamento permite que as equipes disputem o torneio com grupos entre 23 e 26 jogadores. Na Copa de 2022, por exemplo, a França decidiu não trocar Benzema após o atacante sofrer lesão pouco antes do início da competição.

Recuperação vira corrida contra o tempo

O departamento médico da CBF trabalha com um prazo estimado de duas a três semanas para a recuperação de Neymar. Internamente, a avaliação é de que a utilização do camisa 10 na estreia contra Marrocos ainda parece improvável, direcionando a expectativa para o duelo diante do Haiti, marcado para o dia 19 de junho, na Filadélfia.

A lesão aconteceu no dia 17 de maio, durante a derrota do Santos para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião da convocação da Seleção, um relatório médico enviado pelo clube paulista apontava inicialmente apenas um edema, o que permitiu a inclusão do atacante na lista para a Copa do Mundo. Enquanto Neymar segue em tratamento, o Brasil encara o Panamá neste domingo, no Maracanã, em amistoso de despedida antes da viagem para os Estados Unidos.

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