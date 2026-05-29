Pelas regras da Fifa, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti ainda possui margem para definir uma eventual substituição. A lista definitiva das seleções foi entregue no dia 1º de junho, mas o regulamento permite trocas em casos de lesão grave ou doença até 24 horas antes da estreia de cada equipe no Mundial.

A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue cercada de expectativa após a lesão de grau dois na panturrilha direita sofrida pelo atacante do Santos. Mesmo com o problema físico, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu manter o jogador no grupo inicial da Seleção Brasileira enquanto acompanha sua recuperação para a fase de grupos do torneio.

O Brasil entra em campo pela primeira vez no dia 13 de junho, diante de Marrocos, no MetLife Stadium. Com isso, qualquer alteração no elenco precisa ser comunicada oficialmente à Fifa até o dia 12. O substituto, porém, obrigatoriamente deve estar entre os nomes incluídos na lista prévia enviada anteriormente pela CBF.

As seleções também não são obrigadas a realizar substituições mesmo diante de problemas físicos. O regulamento permite que as equipes disputem o torneio com grupos entre 23 e 26 jogadores. Na Copa de 2022, por exemplo, a França decidiu não trocar Benzema após o atacante sofrer lesão pouco antes do início da competição.

Recuperação vira corrida contra o tempo

O departamento médico da CBF trabalha com um prazo estimado de duas a três semanas para a recuperação de Neymar. Internamente, a avaliação é de que a utilização do camisa 10 na estreia contra Marrocos ainda parece improvável, direcionando a expectativa para o duelo diante do Haiti, marcado para o dia 19 de junho, na Filadélfia.