Segundo levantamento divulgado pela Forbes, Neymar acumulou em 2025 cerca de US$ 76 milhões em receitas, incluindo ganhos dentro e fora dos gramados. Parte dessa fortuna aparece justamente nos acessórios escolhidos pelo atleta, que transformou os relógios de luxo em uma das marcas registradas de seu estilo pessoal.

A paixão de Neymar Jr. pelo luxo vai muito além dos carros esportivos e das mansões. O atacante do Santos também chama atenção pela coleção de relógios milionários que costuma exibir em eventos, viagens e aparições públicas. Somadas, as peças avaliadas em cerca de R$ 34 milhões representam aproximadamente 10% do patrimônio estimado do jogador.

Entre os modelos mais impressionantes da coleção está o Richard Mille RM 68-01 Cyril Kongo, considerado uma verdadeira obra de arte da relojoaria. Com apenas 30 unidades produzidas no mundo, o relógio ultrapassa os R$ 11 milhões e se destaca pelo design colorido inspirado em grafite e arte urbana.

Outro item luxuoso já visto no pulso do craque é o Jacob & Co. Casino Tourbillon, modelo inspirado em mesas de cassino e equipado com mecanismos sofisticados. O acessório é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e reforça o gosto do jogador por peças extravagantes e exclusivas.

Rolex domina a coleção do craque

Os modelos da Rolex também ocupam espaço importante no acervo de Neymar. O jogador possui diferentes versões do Daytona, além de peças das linhas GMT-Master II, Submariner, Day-Date, Yacht-Master e Sky-Dweller, todas bastante valorizadas no mercado de luxo.